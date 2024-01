Ciudad de Panamá, Panamá/Cristhian Brandao tiene 25 años y es candidato a diputado por el circuito 8-1 (Chepo, Chimán, Taboga y Balboa). Se fue por la vía de la libre postulación y considera que no está en la política por la moda, sino porque quiere cambiar la realidad de su circuito donde no hay oportunidades para los jóvenes.

En su participación en el podcast Caras Nuevas se mostró a favor de construir un mejor circuito, ya que considera que las autoridades que han tenido los últimos años no han hecho lo suficiente y sobre todo “no los representan”.

Sobre la figura del actual diputado Hernán Delgado dijo que “es una decepción para el chepaño”.

“Las personas que han llegado a la curul en el 8-1 no nos han representado. Hoy por hoy todo sigue exactamente igual. Los caminos de acceso totalmente abandonados, las escuelas han cerrado, porque la gente se fue, no hay salud, no hay agua. No hay una política de desarrollo sostenible para que eso cambie”, destacó Brandao.

Su infancia la pasó en el campo junto a sus abuelos. Allá conoció la naturaleza, pero también las necesidades y las penurias. Realidad que no ha cambiado desde que era niño hace más de 20 años.

Brandao cuestiona la descentralización y dentro de sus propuestas de llegar a la Asamblea, quieren reformar la ley de la Anati. Cuestionado de por qué quiere hacerlo, dijo que hay campesinos que llevan más de 30 años intentando titular sus tierras y no puede hacerlo.

Para conocer más de las propuestas de Cristhian Brandao ingresa al video que acompaña este resumen.