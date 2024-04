'Desagradable sorpresa', Presidente de PAÍS dice que Melitón Arrocha no les comunicó su declinación

Ciudad de Panamá/José Alberto Álvarez, presidente del Partido Alternativa Independiente Social (PAÍS), colectivo que había postulado la candidatura de Melitón Arrocha, declaró que no sabía absolutamente nada de la decisión tomada ayer, lunes 29 de abril, por Arrocha, quien desistió de su candidatura presidencial para sumarse a las fuerzas que apoyan la nómina de Martín Torrijos, presidenciable por el Partido Popular.

En la tarde hubo rumores, me comenzaron a llamar, por eso decidí no asistir. Así que me enteré por la televisión de esta desagradable sorpresa, casi no he podido dormir de la cantidad de copartidarios a nivel nacional igualmente sorprendidos.

— José Alberto Álvarez - Presidente del Partido Alternativa Independiente Social (PAÍS)