Diógenes Galván, alcalde electo de Colón busca ordenar la casa

Diógenes Galván, candidato por la libre postulación, finalmente logró hacerse de la alcaldía de Colón, por lo que, según sus propias palabras, lo primero que hará una vez tome el cargo es ordenar la casa que es el mismo municipio.

Destacó que, si la casa no funciona, no importa lo que haga, no podrá hacer nada. Dicho eso, indicó que parte de ese orden va por el lado de la planilla, de ver quién realmente trabaja, seguidamente revisar la parte financiera.

Galván calcula que en el municipio de Colón trabajan más de 1,050 personas, lo que considera algo abultada, y lo que busca es que los funcionarios vayan con dignidad a trabajar a favor del resto de los ciudadanos.

Aseguró que, pese a ser una figura nueva e independiente, uno de sus mayores fuertes es que es un negociante y como Alcalde debe poder negociar con los representantes de corregimientos para lograr acuerdos que vayan de la mano con los intereses de la ciudadanía y la provincia. No obstante, parese abrazar la esperanza de que sean personas nuevas.

Lo que viene ahora es una nueva versión del colonense”, expresó Galván.

Aseguró que buscará conversar con el presidente electo para que esté enterado de que hay un individuo representado por la voluntad del pueblo, que tiene una hoja de ruta lista para que él también la pueda aprovechar y ser socios en la ejecución de ese proyecto.

Proyecto renovación

La principal propuesta de Galván en la Alcaldía es renovar Colón con un plan maestro que ya tiene elaborado con el arquitecto urbanista Gustavo Restrepo, aunque reiteró que para que este inicie, primero debe organizar la Alcaldía. Sin embargo, adelantó que ya prepara un proyecto con Aventura 2000 para octubre, cuando llega el primer crucero a Colón, y el objetivo es que los turistas puedan caminar en la ciudad.

Para esto, tendrán una ciudad lista, con muchachos haciendo arte en el parque, y aunque sabe que es un gran reto, aseguró que

Hoy comenzamos la independencia. La independencia de la avaricia, la independencia de la incapacidad, del clientelismo, de lo que nos tenía sumidos en la falta de desarrollo. Hoy nuevamente Colón nace", concluyó Galván.

Aprovechó para mandar un mensaje a los colonenses de que él sigue siendo el mismo que han conocido, al servicio de manera ordenada desde el municipio de Colón, al servicio de sus aspiraciones y sueños que construirán juntos, por lo que los invitó a trabajar juntos en ellos, agradeciendo la confianza depositada en él.

Galván consiguió la silla en la Alcaldía de Colón con más de 34 mil votos.