Diputado Gabriel Silva al perredista Ricardo Torres: 'Preocúpese por su bancada y no por la independiente', ¿Qué pasó?

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado independiente Gabriel Silva catalogó de 'irresponsables' y 'demagógicas' las declaraciones de su colega perredista y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Torres.

Durante la sesión de hoy, Torres cuestionó las curules vacías de los diputados independientes Gabriel Silva y Edison Broce, a sabiendas de que habían hecho el quorum para que se diera el debate.

"Ayer veíamos a miembros de la bancada independiente diciendo que los diputados de los partidos políticos no vienen a trabajar, nosotros somos consecuentes con nuestro actuar y hoy vemos el puesto del diputado Silva y del diputado Broce ausentes (...) hago un llamado a estos dos diputados de la bancada independiente para que vengan a trabajar porque aquí estamos dando la cara como miembros del Partido Revolucionario Democrático", expresó Torres en el período de incidencias.

Sus declaraciones, se dieron un día después, de que el diputado Silva señalara desde su curul que habían muchos temas urgentes que la Asamblea Nacional tiene por discutir e hiciera un llamado a sus compañeros, quienes, a su juicio, no acuden al Legislativo por estar haciendo política.

"A todos nos están pagando un salario con los impuestos que pagan los ciudadanos todos los días para venir a trabajar, para discutir las leyes que Panamá se merece y fiscalizar. Pero hoy tenemos compañeros diputados que, por estar en campaña, no están viniendo a la Asamblea Nacional. No solo un día, hay diputados que no vienen por semanas y se les está pagando un salario (...)", manifestó

En los últimos meses, las escenas del pleno de la Asamblea Nacional reflejan muchas curules vacías, pocos diputados y sesiones que terminan después del período de incidencias, es decir, pocos debates, en su mayoría.

Tras lo planteado por el diputado Torres, quien intenta reelegirse en el circuito 9-4 Atalaya, Mariato, Montijo, Río de Jesús, el diputado Gabriel Silva dijo a los periodistas: "Yo creo que es demagogia dura y pura del diputado Torres".

El político que es una de las figuras principales que impulsa la Coalición Vamos que la bancada independiente siempre ha estado presente.

Nuestra asistencia ha sido impecable, ha estado arriba del 99% y hemos sido la bancada que más proyectos de ley ha presentado en la Asamblea", señaló Silva.

Añadió que es "el PRD quien tiene trabada la Asamblea Nacional". Pero antes había señalado, desde su curul, a su colega Torres: "Yo creo que tenemos que ser más serios colegas y le recomiendo al diputado Torres que en vez de preocuparse por la bancada independiente, que ha estado aquí en la Asamblea presente en todas las campañas presente (...) preocúpese por su bancada (...)".

La bancada oficialista (35 diputados) junto a su aliado, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (5 diputados), cuentan con una mayoría de 40 de los 71 diputados.