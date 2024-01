Fiscalía Electoral solicita separar de su cargo al representante de Las Uvas, condenado por peculado

Ciudad de Panamá, Panamá/Por tener una condena en firme dictada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, personal de la Fiscalía Electoral solicitó este miércoles 31 de enero, al Tribunal Electoral (TE), que el representante del corregimiento de Las Uvas, en el distrito de San Carlos, Arístides Vásquez, sea separado del cargo.

Vásquez fue condenado por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, en perjuicio de la Junta Comunal de Las Uvas.

Ismael Rodríguez, jefe de Asesoría Legal de la Fiscalía Electoral, explicó que el Código Electoral establece que todo funcionario electo que sea condenado, debe ser separado del cargo a solicitud de la Fiscalía Electoral.

Reconoció que los tiempos procesales y electorales tardan, pero, buscan que los magistrados del TE separen del cargo a Vásquez y lo inhabiliten para participar de la contienda el próximo 5 de mayo.

Vásquez, es el actual representante de la Junta Comunal de Las Uvas y pertenece al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y busca la relección junto a Magalys Castro como su suplente para el quinquenio 2024-2029.

Por otro lado, Rodríguez también mencionó que, en la capital, hay otros dos representantes condenados por peculado. Estos son Ramón Ashby, representante de Calidonia, y el representante de corregimiento de San Felipe, Mario Kennedy, ambos miembros del PRD.

Sin embargo, el asesor legal de la Fiscalía Electoral señaló que a "estos no se les ha imputado los cargos", por lo cual, aún no se ha presentado la solicitud para que sean separados del cargo.

Con información de Luis Mendoza