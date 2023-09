Hoy se conocerá al compañero o compañera de nómina de José Gabriel Carrizo

Ciudad de Panamá, Panamá/La carrera por la Presidencia de la República se intensifica y este domingo 17 de septiembre, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), realiza un directorio donde se ratificará alianza o alianzas y por votación interna, a quién acompañe a José Gabriel Carrizo en la nómina presidencial.

Así las cosas, este domingo se conocería a la persona designada como candidato o candidata a vicepresidente (a), que junto a Carrizo complete la nómina presidencial de este colectivo, de cara a los comicios generales del 5 de mayo de 2024.

"El 17 para mí es una fecha muy importante, en la que me estoy tomando tiempo para pensar... Le he pedido a Dios que me dé sabiduría para tomar la mejor decisión... Porque la decisión que voy a tomar la voy a hacer bajo mi conciencia y entendiendo la responsabilidad de escoger a la persona hombre o mujer, que me acompañe a ganarme la oportunidad de ser presidente de la República", dijo Carrizo, según se conoció hace unos días a través de un comunicado enviado por voceros del candidato.

Además, reveló algunos aspectos sobre quién debe ser su compañero o compañera de fórmula. "No va a ser cualquiera. Esa persona debe compartir el mismo criterio que yo. Y si comparte el mismo criterio que yo, debe ser el mismo criterio de Omar Torrijos Herrera. Debe tener el convencimiento de que estamos aquí para satisfacer los intereses del país y de ser útil a los panameños y panameñas, sobre todo a quienes más lo necesitan", dijo.

"Tiene que coincidir conmigo en que la doble moral es el peor acto de corrupción", manifestó el candidato a la Presidencia del PRD, considerado el partido político más grande del país.

Por parte del colectivo trascendió que en este directorio participan 300 miembros del partido y 10 del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que se realiza en el hotel The Westin Playa Bonita.

¿Qué sucederá este domingo?

Víctor Vergara, presidente de la Comisión de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático (PRD), explicó qué se trata de una reunión del Directorio Nacional, el ente de mayor autoridad en receso del congreso nacional.

Por tanto, Carrizo presenta a su compañero o compañero de fórmula.

El CEN presentará al directorio los acuerdos que ha venido negociando, el Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) realiza directorio y ambos colectivos estarán anuentes a someter a estos estamentos la aprobación de la alianza.