Mulino: atenderá la CSS desde el día uno y no le incomoda una Asamblea en contra

El presidente electo José Raúl Mulino habló en Panamá En Directo sobre el futuro de su gestión presidencial por los próximos cinco años, la conformación de su gabinete, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional que llega completamente renovada.

Mulino aseguró que los últimos dos meses de campaña fueron muy fuertes, y el mensaje que envió en su discurso de abrir candados es un simbolismo que indica que la persecución política se acabó, asegurando que el Órgano Judicial quedó en libertad para administrar justicia en nombre de la República de Panamá y no en nombre del Presidente de turno.

Destacó que quiere una Corte que administre justicia igual para todos, y en todos los sentidos, no solo penal: “lo civil y administrativo son un perfecto desastre”, considerando que los casos demoran años para ser resueltos.

Yo no tengo porqué heredar peleas de nadie y yo no conozco, salvo referencias profesionales, nadie puede decir que soy amigo de un magistrado (a) de la Corte. Ahí hay gente que no conozco”, expresó.

El electo presidente el pasado domingo también aseguró que no está intranquilo porque la Asamblea haya quedado en manos de los independientes, felicitando a los jóvenes, y señalando que pensaba que iban a sacar unos 10 y es impresionante lo sucedido.

Recordó que, en sus recorridos en San Miguelito pudo ver una enorme cantidad de casas con los banners de los candidatos que él no conocía, pero de lo que sí estaba segur era que Irma Hernández ganaría. Aseguró que lo mismo pasaba en otras provincias.

El que no entiende lo que pasó el domingo vive en otro planeta, creo que la gran ganadora de esto en términos de institucionalidad y mejor eficiencia es la Asamblea, no creo que estos muchachos se vayan a dañar en el camino”, afirmó Mulino.

Dicho esto, afirmó que lo que lo anima de esto es llevar a la Asamblea las leyes que solucionarán los problemas del país como el de la Caja de Seguro Social que lo atenderá desde el día uno, debido a que piensa que serán un voto determinante como bancada, afirmando que él no va por la línea de unir uno con otro para tener mayoría, sino que espera que jueguen su rol, y se entienda el mensaje que se acabaron los contratos, descentralización paralelas y las “macalucias” que hicieron en cinco años.

Destacó que el pueblo lo eligió a él como Presidente, y mandó un mensaje claro al resto en la Asamblea, Alcaldías y juntas comunales; por lo que pretenderá presentar las leyes que necesita el país, y con aquellas conflictivas espera primero lograr un consenso político para entonces enviarlas.

Mulino advirtió a los futuros diputados no presentar leyes que vayan a trancar el país, planteando cosas que en la práctica no van a hacer el bien porque él tiene la última palabra y el derecho al veto.

Yo no estoy buscando alianzas. No le he dicho a nadie, júntate con este, habla con aquel, busca la mayoría; no lo he hecho y no lo voy a hacer, este soy yo. Mi partido es una cosa y el presidente es otra cosa”, reiteró.