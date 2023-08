Martín Torrijos sobre las alianzas: 'Hay que ver qué nos une entre políticos y sociedad'

Ciudad de Panamá/El candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos, reconoció que las alianzas políticas son necesarias, pero los tiempos electorales están al revés y "quieren que se defina una alianza sin haber dado tiempo de ver que nos une entre políticos y sociedad".

"Si las alianzas fueran la solución, solamente, como aritmética política, el país no tendría problemas, yo entré en esto porque no creo que el país va por buen camino, y siento que tengo algo que aportar con mi experiencia sobre como realizar algunas transformaciones que son urgentes para muchos panameños", afirmó.

El exmandatario ha dicho que ha estado en conversaciones con quienes conforman los distintos partidos, pero, para él, en este momento, es más importante hablar sobre los problemas que están afectando al panameño, como la falta de empleo, que discutir quién va a ocupar la Alcaldía o quién será la figura principal en una alianza.

Para Torrijos la Ley Electoral está separada de los momentos que están sintiendo los panameños.

Y es que, a juicio del presidenciable, hoy día, estamos viendo quien queda arriba y quien abajo, y no se puede escoger a alguien porque te conviene políticamente en el momento.

Esto, a razón de que, la mayoría de los panameños están viviendo su día a día viendo los problemas de la luz, el agua, minería, educación, la falta de empleo y eso no está reflejado en el momento político.

“Las uniones tienen que ser en base a una propuesta común y si no hemos construido la propuesta, difícilmente podamos ponernos de acuerdo en quién va a liderar algo donde no existe un compromiso, no en lo legal sino en lo moral con la sociedad panameña que quiere ver algo distinto”. recalcó.

No está apurado a escoger un vicepresidente

A percepción de Torrijos, él no puede escoger un vicepresidente que tenga una visión distinta, por que más que el apuro, para su persona, lo central es la responsabilidad de hacerlo bien.

“En estos afanes y apuros las personas que llegan a ser Vicepresidente, como es una ecuación política, después no se respeta y quedamos burlando la opinión de los panameños, por eso no estoy apurado”, sostuvo — Martín Torrijos - candidato presidencial por el Partido Popular

Agregó que, tiene personas que cuentan con la capacidad de aportar al país, pues más que una suma de partidos o de políticos será la suma de experiencia para atender los problemas de los panameños.

Consultado sobre el género de quien lo acompañaría en lo que resta de la campaña electoral, respondió que no tiene distinción en eso porque para él, tanto hombres como mujeres deben tener las mismas oportunidades.

Contrato minero

Torrijos se ha manifestado en contra de la aprobación del contrato minero, indicando que no se ha escuchado al pueblo y pidiendo que se suspenda la discusión por 30 días para hacer los cambios necesarios que se propongan.

"Hay temas que sustancialmente se pueden mejorar en este contrato", puntualizó.