Más de la mitad de los electores están inscritos en partidos políticos a menos de un año para las elecciones

A menos de un año para las trascendentales elecciones generales del próximo 5 de mayo de 2024, la maquinaria política del país busca obtener la mayor cantidad de adherentes en sus partidos. Así las cosas y según el último reporte de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), actualmente más del 56% de los electores están afiliados a algún partido político.

De acuerdo a las cifras, hasta el pasado 4 de agosto un total de 1,705,310 panameños se encontraban inscritos en los distintos partidos políticos legalmente constituidos y en formación. Las estadísticas revelan que el Registro Electoral es de 3,029,477; de los cuales el 56.29 % de ciudadanos está afiliado a colectivos políticos y el 43.71 % no pertenece a ninguno.

En ese sentido, el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) sigue liderando la membresía política del país con 721,579 inscritos; le sigue Cambio Democrático (CD) con 292,801; Partido Panameñista con 245,817; Realizando Metas (RM) con 239,896 y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) con 83,509 adherentes inscritos.

Por su parte, el Movimiento Otro Camino (MOCA) cuenta con 38,221 miembros; el Partido Alianza, 24,397; el Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), 23,139; y el Partido Popular (PP) mantiene 19,201 afiliados.

De los colectivos políticos en formación, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) refleja 14,123 adherentes, la agrupación RELEVO posee 2,157 y el Partido Torrijista Revolucionario (PTR) registra 470.

No obstante, es importante recalcar que más allá de la cantidad de personas inscritas en un determinado partido político, la membresía no es garantía absoluta para ganar unas elecciones. Desde la instauración de la democracia en los años 90, la historia ha demostrado que no siempre gana el candidato del partido con más inscritos.