Molinar anticipa que se reunirá con los gremios magisteriales como pedido prioritario de Mulino

Ciudad de Panamá/La ministra designada de Educación, Lucy Molinar, adelantó que una de las cosas que hará una vez se establezca en la cartera que ocupará por segunda ocasión, es reunirse con los gremios magisteriales, ya que, esta fue una de las primeras peticiones que le hizo el presidente electo, José Raúl Mulino.

No obstante, dijo que por ahora respetará el orden constitucional, a razón de que la ministra saliente, Maruja Gorday de Villalobos aún está en funciones.

Cuando ya tengamos la posibilidad de dar respuestas y de concretar, entonces nos vamos a reunir con ellos… el presidente me lo pidió, fue una de las primeras cosas que me dijo que él quería, que me reuniera con ellos",

— Lucy Molinar - Ministra designada de Educación