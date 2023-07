‘Movimiento Otro Camino y los independientes no nos podemos permitir ir divididos en la elecciones’

Ricardo Lombana calificó como 'histórico' el ejercicio electoral que realizó el partido Movimiento Otro Camino durante este domingo en el que se escogió su oferta electoral para candidatos a diputados, alcaldes y representantes de todo el país.

Lombana señaló que previo a la elección de los candidatos que se escogerieron durante este proceso de votación, los aspirantes debieron pasar por una serie de etapas y filtros en el que fueron entrevistados y evaluados donde se tomaron en cuenta capacidades, aptitudes, propuestas, trayectoria, recorrido y sobretodo que sus intereses políticos sean los correctos y no para caer en el clientelismo y la corrupción.

Agregó que una vez se conozcan los aspirantes electos a cada puesto, empezará la consolidación de los acuerdos que se logren con los grupos independientes, para los cuales se reservó un porcentaje importante de puestos dentro del partido.

El precandidato presidencial volvió a ser enfático en su idea de conformar una gran alianza junto a los independientes que les permita ser una fuerza real de cara a las elecciones generales de 2024

Respecto a la reserva de cargos y las fricciones que esto podría generar a lo interno del partido, Lombana expresó que las molestias son normales en la política y que a "todos" en algún momento les tocará dar una cuota de sacrificio en beneficio del país.

Agregó que el próximo 30 de julio se realizará el acto donde se formalizará su candidatura presidencial por el partido MOCA, toda vez que es el único aspirante a puesto de presidente.

Cuestionado sobre el informe de gestión que presentó el presidente Cortizo durante la escogencia de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, el abogado afirmó que se trató de "un rosario de mentiras".

"No me sorprende para nada que no se hable de los temas sensitivos como la corrupción porque creo que ellos ya han demostrado que no tienen ninguna voluntad de resolver esos problemas al país".

— Ricardo Lombana - Precandidato presidencial