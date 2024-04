Mulino habla de supuesta alianza con el PRD, y asegura que fue postulado por RM y Alianza

Luego de todo lo que se ha dicho en las últimas horas sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de José Raúl Mulino, el abanderado por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza aseguró no estar enterado de la situación porque no ve televisión.

He estado metido en campaña, yo vengo de El Copé en Coclé. No es que le reste importancia, ya no estoy pegado en la televisión, ya yo no tengo tiempo, me dijeron, pero bueno, ya, cuál es el problema”, expresó Mulino.