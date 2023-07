¡No quiere nada con ellos! Roux reitera que no se aliará ni con RM ni con el PRD

Ciudad de Panamá/“Yo no me siento con ellos, eso no es lo que yo quiero para mi país”, así de contundente fue el candidato presidencial por el partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, al preguntársele por la posibilidad de que en lo que resta de la contienda política concrete alguna alianza o con el partido Realizando Metas o con el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Agregó que se sentará a conversar únicamente con quienes adopten su línea de “hacer las cosas diferentes”, pues no cree en eso de que hay que hacer lo que sea para llegar a ocupar la presidencia de la República.

Para Roux, el PRD es parte del problema por lo tanto no se puede aliar con este colectivo.

Y es que, aunque el vicepresidente José Gabriel Carrizo haya negado que el Partido Revolucionario Democrático tuvo injerencia en las pasadas elecciones primarias de su colectivo, Roux recalcó que Carrizo y “su grupito que está gobernando ahora mismo metieron la mano e hicieron todo lo posible para que ganara la "diputada de Capira”.

Cambio Democrático no se va a vender ni nos vamos a entregar al PRD. Eso de tratar de sacar y meter la mano para eliminar a otros candidatos es un acto de cobardía”.

No obstante, Roux dijo que mantiene desde hace tiempo conversaciones con el Partido Popular que tiene como candidato presidencial al perredista y exmandatario de la República, Martín Torrijos. “He conversado con Martín y pretendo seguir conversando”, sostuvo.

En cuanto a los candidatos independientes a puestos de elección popular dijo estar dispuesto a abrir espacios dentro de CD a aquellos candidatos que compartan su visión, pese a que tengan o no las firmas.

Respecto a los diputados disidentes de Cambio Democrático, grupo donde está incluida su copartidaria Yanibel Ábrego, dijo que “nosotros no vamos a autorizar a candidatos en general. Con Ábrego no sé qué pasará”.

Respecto a Ricardo Martinelli expresó que a él no le importa si este corre o no en el 2024.

Consideró el apoyo que Martinelli dio a la diputada Yanibel en las pasadas primarias de CD, se convirtió en la segunda derrota electoral del expresidente en este periodo electoral''.