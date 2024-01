Pacto Ético Electoral busca combatir las campañas sucias y la desinformación

Ciudad de Panamá, Panamá/El pasado lunes 15 de enero, candidatos presidenciales, gremios periodísticos y otros actores claves de la sociedad civil firmaron el Pacto Ético Electoral, a través del cual se busca desarrollar un torneo electoral que respete las normas electorales que se encuentran en vigencia.

Carlos Horacio Díaz, subdirector del Instituto de Estudios Democráticos y vocero del Tribunal Electoral, explicó en Noticias AM en qué cosiste dicho pacto y qué se busca combatir a través de este.

De acuerdo con Díaz, en el Pacto Ético Electoral, se establecen compromisos concretos para cada uno de los actores políticos.

Consiste en no realizar campaña sucia, no dar 'golpes bajos' ni basar su campaña en destruir la imagen del adversario, no caer en campañas de desprestigio contra el contrincante y además, se deben declarar los recursos económicos utilizados en campaña de manera oportuna.

En cuanto al rol de los medios de comunicación, indicó que deben cumplir su rol y brindar información transparente, verificada y veraz.

Las elecciones de este año, tienen un reto mucho mayor en materia de desinformación y campañas sucias. Con la llegada de las redes sociales y la inteligencia artificial, resulta mucho más difícil reconocer qué es falso y que es cierto. Para combatir esta situación, el Tribunal Electoral cuenta con un centro de monitoreo digital a través del cual buscan determinar violaciones a la veda electoral.

Además, tienen una serie de mecanismos legales para tomar decisiones de sacar del contexto y bajar cuentas falsas de las redes sociales que se crean solo para atacar y desinformar a la ciudadanía.

