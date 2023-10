PRD realiza Consejo Directivo Nacional y completa su oferta electoral para el 2024

De la jornada política de este domingo 15 de octubre en la que el PRD celebró su Consejo Directivo Nacional para completar su oferta electoral para las generales de mayo del 2024, se puede destacar que en cuanto a las candidaturas a alcaldías que, Jorge Luis Fábrega logra ser postulado para la candidatura como alcalde del Distrito Capital, Alex Lee alcanza también la candidatura para la ciudad de Colón y Héctor Valdés Carrasquilla se postula en papeleta única para San Miguelito.

Por otra parte, se puede destacar que Benicio Robinson logra dos postulaciones, una por su circuito en Bocas del Toro como principal y con su hijo como suplente, así como también consigue otra candidatura en el número 1 en la papeleta para el Parlamento Centroamericano Parlacen.

En cuanto a las candidaturas a diputados de la Asamblea Nacional sólo en circuito 8-2 de San Miguelito se reservaron todas las curules, quedando Raúl Pineda en la primera posición, seguido por Leando Ávila, también salió electo Luis Oliva quien renunció a la Autoridad de Innovación Gubernamental, AIG.

Entre otros favorecidos se encuentran: José Ruiloba, Katiuska Ramos, y Calixto Salgado. quedando el residuo para Francisco Pancho Alemán.

El partido PRD no postuló a ningún cargo a la diputada y candidata presidencial por libre postulación Zulay Rodríguez por lo menos en San Miguelito. Sobre esto, el diputado Leandro Ávila aclaró que esto se debe en parte a que la diputada Rodríguez escogió la fórmula independiente, “ella recogió las firmas y ya es candidata para diputada independiente al igual que para la alcaldía y también para la presidencia de la República, ya tomó su decisión no se le están cerrando las puertas, no definitivamente no lo que sucede es que el Código Electoral no permite esa postulación doble, es decir que estén en el partido y que también corran por una independiente entonces la compañera Zulay optó por la diputación independiente”.

Otra candidatura que destacar fue la de la diputada Petita Ayarza, que, si bien no logró un puesto en las primarias para reelegirse, por lo menos obtuvo una postulación al Parlamento Centroamericano en la posición número siete.

Recordemos el Partido Revolucionario Democrático había reservado candidaturas para 28 diputados, 22 para alcaldes y 68 posiciones para representantes de corregimientos.

Aunque no se han publicado las listas completas de los candidatos de manera oficial, hasta se han anunciado las siguientes:

Candidatos a diputados al Parlacen

1. Benicio Robinson

2. Rubén de León

3. Amado Cerrud

4. Jorge Luis Carrasquilla

5. Gilberto Succari

6. Carlos Perez Herrera.

7. Jéssica Maribel Panay

8. Petita Ayarza

9. Ibrahin J. Serrano Pinto

10. Eloy Aquilino Núñez Ayala

11. Vianey Cristal Aguilar

12. Irazema E. Márquez Jiménez

13. Geraldine del C. Medianero

14. Itzel Carmen Alvendas

15. Suleyka Judith Navarro

16. Haycinth Albertha Jordán G.

17. Yariela L. Hernández

18. Perla Ernestina Grant Hernández

19. Isabel Prado Succari

20. Marquela Coronado

Candidatos a alcaldías:

1. Aguadulce Felipe Ramón Monchi Cedeño

2. Colón Rolando Lee

3. Donoso Ediberto Medina

4. Boquerón Yesnka Espinoza

5. Renacimiento Joselin Espinoza

6. Gualaca Guadalupe Samudio Mora

7. San Félix Arcesio Ticas Gallardo

8. Tolé Humberto Marroni

9. Santa Fe (Bristan) Efren Ibarguen

10. Chepo José Ayola

11. Panamá José Luis Fábrega

12. Santiago Itzela García

13. Río de Jesús Humberto Sanchez

14. Mariato Eduardo Medina

15. San Miguelito Héctor Carrasquilla