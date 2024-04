'El país está saqueado, no quebrado', las respuestas de Lombana a la juventud como Si Fuera Presidente

Ciudad de Panamá, Panamá/La juventud es uno de los grupos más difíciles de captar, pero se espera que, en estas elecciones del 5 de mayo, los jóvenes salgan a votar.

Ricardo Lombana, candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA), respondió como Si Fuera Presidente a las interrogantes de varios jóvenes, especialmente estudiantes universitarios en el país.

Lombana dijo que procura estar al día con los problemas que preocupan a los jóvenes.

Inclusión de personas con discapacidad

Usiel Almanza, estudiante de derecho, preguntó al candidato cómo haría para implementar la ley que se tiene desde 1999 para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad.

Lombana dijo que por varios años ha advertido que no hay compromiso, ya que muchas leyes “son un cuadro pegado en la pared”.

Sostuvo que desde hace rato hay una ley que obliga a contratar el 2% de personas con discapacidad en las empresas, obligaba a crear un fondo que se alimentaría de las multas a las empresas que no cumplieran.

También habló de docentes capacitados en todo el país, por lo que plantea la reforma del sistema educativo.

Considera que la descentralización es importante para garantizar el acceso de todas las personas con discapacidad en el país.

¿Cómo disminuir la desigualdad?

Celinda Núnez estudiante de derecho preguntó cómo haría para disminuir la desigualdad que se vive en el país, a lo que Lombana dijo que es vergonzoso que, a pesar del crecimiento económico en los últimos años, pero con indicadores de marcada pobreza.

Propuso bajar el costo de la vida, rebajar la luz con una propuesta que presentará de ganar la presidencia y ajustar las jubilaciones. “No me creo el cuento de que el país está en quiebra, ese cuento a otro lado, aquí la plata sobra, pero el país está saqueado, no quebrado”.

Según Lombana, ha presentado el plan de reducción de gastos innecesarios, que se eleva a casi 4 mil millones de dólares.