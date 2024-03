Roux sobre Martinelli: 'No voy a distraerme en procesos legales de otros candidatos’

Ciudad de Panamá/Luego que se conociera que el Tribunal Electoral (TE) recibió una copia de la sentencia ejecutoriada contra el expresidente Ricardo Martinelli y candidato a la presidencia por el partido Realizando Metas (RM).

El candidato Rómulo Roux de Cambio Democrático (CD) indicó que lo que espera es que el Tribunal Electoral actúe basándose en la ley.

Así mismo, Roux indicó que no concentrará sus esfuerzos en otras candidaturas y solo espera que el Tribunal haga lo que se establece en la ley.

‘’Le corresponde al Tribunal hacer el trabajo en base a lo que diga la ley, nosotros como candidatos y como campaña vamos a seguir recorriendo el país, seguir haciendo eventos, comprometidos con los cambios que el país quiere. Yo no voy a distraerme en procesos legales de otras campañas o de otros candidatos, hay suficientes problemas en el país en el sistema educativo, sistema de salud, no recogen la basura, no hay agua potable’’, fueron las palabras del candidato a la presidencia Rómulo Roux.

También aseguró que confía en la labor y la responsabilidad del Tribunal Electoral en este tipo de proceso y cabe destacar que hace unos días, el TE recordó que una vez se recibiera esta copia por parte de la Corte Suprema de Justicia de una sentencia ejecutoriada, ellos procederían de inmediato con el proceso de inhabiltación.

Este lunes, Roux y su compañero de nómina, José Isabel Blandón, se reunieron con un grupo de jóvenes, donde se tocaron temas de la creación de empleos.

