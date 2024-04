'Gaby' Carrizo defiende los auxilios económicos y dice que no los eliminará

Ciudad de Panamá, Panamá/Ignorando la indignación general y fuertes críticas que han surgido por la distribución desmesurada que efectuó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos sobre sustanciales auxilios económicos, el candidato por el oficialista Partido Revolucionario Democrático, José Gabriel Carrizo, afirmó que de llegar a la Presidencia de la República no eliminará este tipo de beneficios y afirmó que en su gobierno "se van a otorgar más becas para los jóvenes más humildes y necesitados".

El presidenciable dijo no estar de acuerdo con el "bullying" y la "burla" que según él gira en torno al tema.

Lo que no es correcto es satanizar a ese menor que no tiene culpa de no haber recibido ese auxilio y que es un joven que viene a construir país.

— José Gabriel Carrizo - candidato a la presidencia de la República por el PRD