Zulay Rodríguez inicia su recorrido por las escuelas de San Miguelito: 'Es la oportunidad de renovar Panamá'

Ciudad de Panamá, Panamá/La candidata presidencial por la Libre Postulación, Zulay Rodríguez, la cual desea tomar las riendas del país, dirigir el distrito de San Miguelito mediante su alcaldía y, además, retener su curul en la Asamblea Nacional. Iniciará su día, haciendo una primera aparición publica desde el templo La Felicidad, ubicado en San Miguelito a eso de las 7 de la mañana.

Primera declaraciones

La candidata por la Libre Postulación, hizo su aparición inaugural diciendo: "Espero que el voto sea democrático, nosotros le dijimos a la gente que votara correctamente para que paremos con la robadera, que no te den tres tortillas. El gobierno es mi enemigo y por eso me han mandado a cuatro escoltas de confianza. Pienso que no va a haber irregularidades hoy", expresó Zulay en sus primeras declaraciones a TVN.

La actual diputada, que también aspira a la alcaldía de San Miguelito, agradeció el apoyo de su esposo y señaló que de llegar a la presidencia hará que todos los corruptos devuelvan lo robado. "Le agradezco a mi esposo por alentarme siempre, soy alguien que cuando dice algo lo pone con nombre y apellido, espero llegar a la presidencia para que devuelvan lo robado. Vamos a ponerle mano dura a la corrupción. Señores, han pasado cinco años de quejas, dos años de pandemia que quebraron a los microempresarios y es hora darles una nueva oportunidad".

Zulay Rodríguez ejerció su derecho al voto en San Miguelito

"Esta es la oportunidad para poder cambiar y renovar a Panamá, ya estamos cansados de que nada se haga. Esta es la oportunidad de que en el gobierno exista la gente que quiere al país. Queremos ver los impuesto reflejados, que haya salud y educación tanto para nacionales como extranjeros", mencionó la candidata en su salida luego de votar.

La candidata inicia su recorrido por San Miguelito

Escuela Carlos A. Mendoza

Escuela Severino Hernández

Escuela República de Alemania

Escuela Jerónimo de la Ossa

Colegio José de San Martín

Zulay, miembro del Partido Revolucionario Democrático, corre por la libre postulación para el cargo de presidente y diputada en el circuito 8-2, pero también apuesta a ser la alcalde de San Miguelito bajo la plataforma del partido Realizando Metas (RM), sin embargo, Rodríguez solo podrá ejercer uno de los tres cargos a los que se encuentra postulada en caso de salir ganadora.

¿Quién es Zulay Rodríguez?

Nombre: Zulay Leyset Rodríguez Lu

Nacimiento: 19 de junio de 1969

Partido: Libre postulación

Cargos anteriores: Primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Panamá (2019–2020), Diputada de la Asamblea Nacional del 2014-2024.

Educación: Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

5 datos principales de la propuesta de gobierno