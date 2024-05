Víctor Carles: Las alteraciones se dieron en 'cantidades industriales' en el circuito 2-1

Ciudad de Panamá/Víctor Carles, candidato a diputado por el circuito 2-1 en las pasadas elecciones del 5 de mayo, en el distrito de Penonomé explicó que presentó junto al Movimiento Otro Camino (MOCA) dos denuncias penales electorales por el resultado de las elecciones en el lugar donde corrió, a razón de que no pudo presentar con hechos las "alteraciones en cantidades industriales" que supuestamente se dieron en actas y en el proceso electoral en si.

“Todos decían que el doctor Carles ganó las elecciones… se han robado las elecciones. Intentamos probarlo, recogiendo las pruebas y eso fue imposible", expresó Víctor Carles.

Aseguró que solicitó al Tribunal Electoral la parte tecnológica a la cual no tenemos acceso, pero al no lograr el acceso, evidentemente no se pudo tomar por el camino de la impugnación.

No obstante, pudo interponer la denuncia penal para probar que, según él, hubo muchas irregularidades tanto en las votaciones como en el conteo. Además, no se les permitió el reconteo y luego salieron diciendo que hacían falta actas.

En síntesis Carles, indicó que lo que se busca con la presentación de las denuncias penales electorales, es luchar por la integridad de un sistema democrático que se está utilizando para escoger a las personas que ocuparan diferentes puestos de elección.