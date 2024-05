Vivian Fernández de Torrijos: "Martín no es un partido, él es un conductor de una idea"

Panamá/Vivian Fernández de Torrijos, esposa del candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos, brindó declaraciones en las afueras de su residencia en el sector de Ancón, refiriéndose al proceso electoral y a la campaña del propio Torrijos.

"Me siento orgullosa de que él es la campaña, él no es un partido, él no es un partido grande, que apoya, no, él ha sido realmente el conductor de todas estas ideas y de todos estos proyectos y hoy yo tengo una confianza muy grande, de que salga vencedor".

Sobre la cantidad de mujeres que sobrepasan a los hombres según el padrón electoral, Vivian Fernández de Torrijos sostuvo: "la mujer panameña es una mujer que desea y quiere mejores días, estamos confiando en que la mujer crea en la propuesta de Martín Torrijos".

También apuntó al Ministerio de la Mujer: "no le he visto ninguna diferencia entre un instituto y un ministerio, no sé si eliminarlo, yo no soy tan radical como la gente quiere que uno diga este tipo de cosas para ganar adeptos, sino que yo siento que deben darles responsabilidades muy específicas y que la gente la sienta".

Pasos para verificarte previo a votar

Ingresa a la página https://verificate.te.gob.pa/ Colocar número de cédula y fecha de nacimiento Poner gancho en la caja que pide validar que no se trate de un robot Una vez coloca toda la información el sistema te da la información sobre la escuela en la que le toca tocar, el número de mesa y los candidatos para esa circunscripción electoral.

Prohibiciones durante la campaña electoral

El uso de los símbolos de la Nación, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política. El uso no autorizado de símbolos de los partidos y de los candidatos. El uso no autorizado de la imagen personal, según lo establece el artículo 577 del Código de la Familia. La propaganda sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes, promueva la violencia o atente contra las leyes, durante el desarrollo del proceso electoral. Las propuestas deben omitir material denigrante, calumnioso e injuriante contra algún candidato. Que se divulgue toda propaganda electoral a través de los medios de comunicación, sin estar respaldada por la firma y las generales de una persona responsable, para los fines electorales, civiles y penales correspondientes. En el caso de personas jurídicas, deben estar respaldadas por la firma del representante legal o su apoderado. Que se destruya, quite, remueva, tape o altere toda propaganda electoral, sin autorización previa del dueño, salvo disposición emitida por el Tribunal Electoral.