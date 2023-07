Yamireliz Chong: 'El Estado no puede ser el principal empleador del país'

Ciudad de Panamá, Panamá/El periodo de recolección de firmas para los precandidatos independientes a los distintos cargos está por finalizar el próximo domingo 30 de julio.

Son muchos los que aspiran a ganarse un lugar en la papeleta de las elecciones generales en 2024. Uno de ellos es Yamireliz Chong quien aspira al cargo de diputada por el circuito 3-1 en la Ciudad de Colón y es miembro de la coalición Vamos.

De acuerdo con Chong, no puede existir un cambio si no hay disposición de la sociedad por lo que esto la motivó a presentar su precandidatura.

“Como joven, mujer y profesional tengo mucho que aportar a Colón, sino a todo Panamá. Ver la desigualdad que existe en mi provincia, los problemas tan constantes que tenemos me han llevado y motivado a aspirar por este cargo”, expresó.

Destacó que recientes estudios han revelado que el desempleo es la principal molestia de los ciudadanos en esta provincia y que desde la Asamblea Nacional se puede ejecutar diversas acciones para contrarrestar la situación que viven a diario sus residentes.

“La tasa de desempleo en la provincia se encuentra cerca del 12%, misma que es la más alta del país. Esta área del país cuenta con profesionales altamente calificados con hasta tres títulos universitarios que se encuentran sin empleo. Debemos entender que el Estado no puede ser el principal empleador de nuestro país. Como Gobierno, debemos colaborar con asociaciones que deseen invertir y generar empleos en Colón”, señaló.

En las pasadas administraciones se realizaron diversas propuestas durante el periodo de campaña que prometían la recuperación de la provincia. Sin embargo, con el paso de los años, el panorama sigue siendo desolador para sus ciudadanos quienes no aguantan otro periodo de promesas incumplidas.

Para Chong, más que realizar promesas, estas deben cumplirse agregando que la provincia cuenta con muchas cualidades que hasta el momento no han sido explotadas y requieren de una urgente acción. Sobre la elección de las mismas figuras políticas en cada Gobierno, la precandidata dijo que en la provincia existe una esperanza de que las cosas cambios y que durante su caminar las personas le han expresado que desean votar por independientes.

Agregó que los panameños deben comenzar a cuestionar las cosas que no se hacen de forma correcta en el Gobierno y que no llegan a los ciudadanos, sobre todo cuando se destinan millonarios recursos desde la descentralización y que no se observa la inversión en las calles de Colón.

“Nuestro movimiento se centra en cinco pilares fundamentales como salud, educación, desempleo, seguridad y corrupción. Las personas desean un independiente y ya se está viendo que las personas están dejando de creer en los partidos tradicionales. En Colón estamos lleno de gente buena que deben unirse. Durante mi recorrido siempre le he dicho a las personas que se unan e involucren para generar un cambio”, expresó.

Indicó que por el momento cuenta con más de 13,000 firmas recolectadas y que se encuentran en un buen camino para la papeleta.

“Nosotros estamos buscando un cambio para toda la sociedad. Colón tiene formas de salir adelante sin depender directamente del Gobierno. Hay oportunidad y esperanza. Las personas están dispuestas a trabajar. Tener más diputados independientes nos permitirá luchar contra la corrupción del país”, puntualizó.