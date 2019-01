Jorge Arango será el compañero de fórmula de Ana Matilde Gómez

Arango, fungió como ministro de Desarrollo Agropecuario durante los dos primeros años de la administración del presidente de la República, Juan Carlos Varela. Sin embargo, los recortes presupuestarios, la burocracia y la falta de apoyo en los proyectos para el beneficio del agro, lo hicieron retirarse de su posición en el gobierno.

Arango manifestó en una carta dirigida a sus familiares que circula en redes sociales, que “ante la grave crisis que está sufriendo nuestro país y la altísima posibilidad que preveo de que de seguir con lo mismo, son muchas las posibilidades de que terminemos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. cuyos políticos la han llevado a la miseria humana más desgarradora que jamás hubiéramos imaginado”.

“No podría vivir conmigo mismo, si con lo que sé que está pasando y teniendo la posibilidad de hacer algo al respecto no le dedicará tiempo para que mis hijos, nietos, familiares y amigos no lleguen a vivir esos extremos”, expresa el mensaje de Arango.

El exministro de Estado señaló a sus familiares que es “consciente de los sacrificios y riesgos que esto involucra y los momentos desagradables que les haré pasar. No les pido que se involucren, sino que me disculpen y me apoyen moralmente en los momentos difíciles”.

Ana Matilde Gómez, es la principal aspirante a la silla presidencial como independiente, liderando la mayor cantidad de firmas válidas por el Tribunal Electoral (TE) con 114 mil 400, según el último informe publicado a las 9:00 a.m. de este jueves 3 de enero.

Reporte #088: A las 9:00 am, así se encuentran las firmas aceptadas de los precandidatos presidenciales por libre postulación #TribunalContigohttps://t.co/EQJDroOLZDpic.twitter.com/qXAic3BRal — Tribunal Electoral (@tepanama) 3 de enero de 2019

Gómez y Arango, formalizaron su decisión de aliarse ante la Secretaria General del Tribunal Electoral, rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo de 2019.

Este jueves se vence el período para que los precandidatos por libre postulación, presenten oficialmente su postulación ante el Tribunal Electoral y designen a su suplente, en caso de que no lo hayan hecho.