Mulino seguro de su 'triunfo', reitera que no apoyaría a Roux

Relacionados Hoy se define el futuro de CD con elecciones presidenciales

El exministro y aspirante señaló hoy a los medios de comunicación que "jamás apoyaría a Roux" y que directivos del colectivo le han favorecido.

También críticó que se utilicen fondos públicos en campañas políticas, refiriéndose al subsidio electoral, y que se destinen de esos fondos para "fiestas".

"No creo en él. No puedo mañana decirle al país que este es el mejor candidato", expresó Mulino. "Yo no le debo nada a nadie, no ando huyendo del expediente de Odebrecht".

En caso de salir ganador, Mulino agregó que a partir de mañana pasaría la página, buscaría recomponer la vida política de Cambio Democrático y trabajaría con aquellos que quieran trabajar con él.

Unos 353 mil votantes están habilitados para escoger el abanderado que representará al colectivo fundado por el expresidente Ricardo Martinelli, en las elecciones de 2019. De esta cifra, el exministro estimó que cerca de un 25% podría estar apersonándose a las urnas y señaló se debe a los cargos que se han reservado.

Las primarias de CD serían los primeros comicios internos que organiza y ejecuta el Tribunal Electoral (TE) con la nueva ley.

Mulino mencionó que la ley electoral debe "estudiarse y analizarse", señalando que es muy "impráctica" y "llena de zonas grises". Cuestionó los cambios a último momento en centros de votación, el tiempo de campaña (45 días) y el control que tiene el Tribunal Electoral del proceso.

"No me molesta la veda. Por suerte, iba por todo el país muchas veces antes pero 45 días no son nada para una campaña de partido. Vamos a tener que fraccionar el territorio nacional para cumplir con los electores", comentó.