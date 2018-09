Zulay Rodríguez: ‘Son las bases las que eligen y ponen presidentes’

Relacionados Arrancan las primarias presidenciales de Cambio Democrático

Rodríguez, quien también busca la reelección para el cargo de diputada por el distrito de San Miguelito, señaló que a la membresía del colectivo se les ha ignorado, pero hoy en día "van a decidir quién será su futura presidenta de Panamá".

La precandidata consideró que el PRD tiene muchas posibilidades de ganar en las elecciones generales de 2019, pero que el partido necesita "estar de acorde con el sentimiento de la población panameña".

"Ya las personas no quieren más robos, que no se desangren los recursos del Estado", dijo Rodríguez a los medios apostados en la entrada del Templo La Felicidad, donde acudió a un culto antes de salir a votar a la Escuela Carlos A. Mendoza.

"Si eliges una persona que no ha dicho nada, que no ha tenido el compromiso con las bases del partido, que no ha dicho que va a parar esta robadera descarada… Yo no creo, yo pienso y percibo que las bases al final, que son 560 mil aproximadamente, van a querer escoger una persona que tenga la valentía, los pantalones y el carácter para poner orden en el país", reiteró la diputada.

Rodríguez apuntó que en caso de no salir triunfadora este domingo en las primarias, apoyará al candidato que trabaje por Panamá e intentará buscar la Secretaría General del PRD.