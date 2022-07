Boston Celtics levantan la mano por Kevin Durant

El fichaje por Kevin Durant ha despertado el interés de Boston Celtics y ya se filtró el posible jugador que cederían los Celtics por Durant.

Según "The Athletic", Jaylen Brown sería el jugador para ofrecer por Kevin Durant sumado a otros jugadores, entre ellos Derrick White y una primera ronda de draft.

Por la parte de los Nets, todo parece que han rechazado esa oferta, debido que además de White y Brown, pedían a Marcus Smart. Jaylen Brown ya mostró incomodidad por esta información sobre su posible cambio.

Smh — Jaylen Brown (@FCHWPO) 25 de julio de 2022

El "SMH" es interpretado como sacudir la cabeza, como estar desaprobando el movimiento, "no me lo puedo creer" o "no puede ser".

En este momento, los Celtics han surgido como una posibilidad seria como destino para Durant. Tienen un tremendo interés en traerlo y lo ven como una pieza que podría ayudarlos a superar ese obstáculo final.

A Durant le quedan cuatro años y $198 millones en su contrato, mientras que Brown tiene dos años y casi $60 millones.

Durant solicitó salir de Brooklyn el pasado 30 de junio.