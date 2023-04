Béisbol mayor: Conoce cuándo se jugarán los partidos de desempate en el campeonato nacional

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol anunció que los partidos de desempate por clasificación a la siguiente fase (Ronda de Ocho) se efectuarán este jueves y sus horarios serán determinados en caso de triple empate o de cuatro novenas empatadas al cerrar la tabla de posiciones de la Ronda Regular.

En caso de darse un empate de cuatro equipos el sistema a utilizarse será de dos partidos donde el 1 vs el 2 jugarán en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce a las 10:00 a.m. y el 3 vs el 4 lo harán en el estadio Omar Torrijos de Santiago, Veraguas a las 10:00 a.m., ambos mañana jueves.

Los ganadores avanzan a la Ronda de 8 y los perdedores se miden en un juego adicional que se jugará en el Remón Cantera de Aguadulce, a las 7:00 p.m. también de este jueves 6 de abril, para definir el tercer clasificado.

Para poder determinar qué equipo es 1, 2, 3 o 4 para estos juegos, se llevará a cabo un sorteo que será vía zoom y transmitido en redes sociales de la Federación Panameña de Béisbol, hoy, miércoles a las 3:00 p.m.

En caso de un triple empate al cerrar la tabla de la Ronda Regular, se jugará un partido a las 10:00 a.m. donde el 1 va ante el 2 en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce y el ganador clasifica, mientras que a las 7:00 p.m. jugaría el perdedor del primer juego y el #3.

Con información de Fedebeis.