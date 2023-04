Béisbol Mayor: Estos son los refuerzos de los equipos para la Ronda de Ocho

Dirigentes de los equipos clasificados a la Ronda de Ocho, del 80 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, escogieron a los peloteros que reforzarán sus respectivas nóminas.

Primero se sorteó el orden en que cada equipo haría su selección. En base a eso, se realizó la escogencia y este fue el resultado:

Chiriquí: Luis Ramos (lanzador) Chiriquí Occidente: Jonathan Amaya (lanzador) Panamá Metro: Adán Frías (lanzador) Bocas del Toro: José Mordock (jardinero) Los Santos: Rafael Rodríguez (lanzador) Coclé: Jean Carrillo (receptor) Colón: Alexander Ayala (lanzador) Herrera: Erick Mordock (jardinero)

La Ronda de Ocho iniciará el sábado 8 de abril y consiste en cuatro series pactadas al ganador de cuatro de un límite de siete juegos. Los enfrentamientos son Los Santos (1) vs. Chiriquí (8), Bocas del Toro (2) vs. Herrera (7), Colón (3) vs. Chiriquí Occidente y Coclé (4) vs. Panamá Metro (5).