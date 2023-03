Clásico Mundial: Panamá resalta triunfo histórico ante China Taipéi

La victoria de Panamá ante China Taipéi, por 12 carreras a 5, llenó de alegría y optimismo al combinado canalero. Sin embargo dentro de sus filas son conscientes de que el Clásico Mundial de Béisbol 2023 apenas empieza y hay un camino por recorrer.

"Eso es halagador. Nunca habíamos ganado y esa es la parte triste de la historia que, con buenos peloteros que tenemos, no habíamos conseguido la victoria", manifestó el manager Luis Ortiz en referencia al triunfo panameño que fue el primero en su historia dentro de ese evento.

Sobre el partido, Ortiz indicó que el partido fue complicado al principio, sin embargo la ofensiva y la defensa respondieron bien y eso encaminó al equipo panameño al triunfo.

"Al principio el juego fue complicado, pero el batazo de (Jahdiel) Santamaría, que trajo dos carreras, nos dio un respiro y nos ayudó bastante", recordó. "Conseguimos de 12 a 13 imparables y eso fue importante. Le dije a Santamaría: 'te voy a poner abajo para que me traigas arriba'. Es como un primer bate, porque es un muchacho que corre y tiene poder".

Aunque consideró que el pitcheo hizo un buen trabajo, el director destacó que tuvo que utilizar temprano a sus relevistas para evitar que el juego se le escapara de las manos.

"El pitcheo estuvo bien, pero complicado porque el abridor (Humberto Mejía) solo me pudo dar dos episodios, y eso me obligó a traer al bullpen temprano", señaló. "Me hubiera gustado que Mejía me diera tres episodios, pero esto es así. El tiene una instrucción de lanzamientos, no me puede dar más de 45 pitcheos", agregó.

Luis Castillo, uno de los jugadores que fue parte del triunfo panameño, indicó que solo tenía en su mente aprovechar la oportunidad que se le dio de iniciar en el partido.

"Fue una victoria importante para nosotros, ya que fue la primera en un Clásico para Panamá. Siempre es importante empezar ganando y, gracias a Dios, pudimos sacar la victoria", agregó.

Castillo fue protagonista de una jugada en los jardines donde pudo quedarse con la pelota a pesar de haber chocado con su compañero José Ramos.

"Salí a atrapar la pelota, no importa como fuera, y gracias a Dios me pude quedar con la pelota", agregó.

Para el jugador coclesano, el conjunto nacional pudo mantener la tónica mostrada en los dos partidos de preparación que tuvo esta semana antes del debut en el torneo.

"En los dos juegos de preparación, el equipo se veía bastante suelto y relajado. Pudimos anotar las carreras temprano y, gracias a Dios, pudimos sacar la victoria", indicó.

El próximo rival de Panamá será Países Bajos que debutó en el Clásico Mundial con una victoria sobre Cuba, de 4 carreras por 2.

"Países Bajos es un gran equipo, pero el equipo nuestro está preparado y saldremos a hacer el trabajo como lo hemos estado haciendo", puntualizó Castillo.