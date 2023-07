Conoce el primer rival de Panamá en el Campeonato Mundial U18

La Federación Panameña de Béisbol anunció el calendario y primer rival de la novena nacional U18 que participará en Taiwán.

Panamá abre el Campeonato Mundial de Béisbol U18 ante Venezuela en partido programado para jugarse el 1 de septiembre próximo en el estadio Tien-Mou de la ciudad de Taipei, Taiwán, y en donde jugarán 12 equipos, divididos en dos grupos.

Panamá y Venezuela jugarán a eso de la 1:00 p.m. siendo las 12:00 medianoche del día anterior en todo el territorio panameño. Panamá y Venezuela jugarán en el Grupo B del Mundial, donde también están los equipos de Estados Unidos, Japón, Países Bajos y España.

El Grupo A lo componen, los equipos de Australia, República Checa, Korea, México, Puerto Rico y China Taipei. El Campeonato Mundial se jugará entre el 31 de agosto y 10 de septiembre, pero el día inicial solo se dará un partido, entre Australia y Taiwán, en el estadio Tien-Mou de Taipei City.

El día 2 de septiembre, Panamá va ante Japón a las 6:30 p.m. (5:30 a.m del 2 de septiembre), el 3 de septiembre se mide a Países Bajos a las 2:30 p.m. (1:30 a.m. del 3 de septiembre), el 4 lo hará ante Estados Unidos a las 2:30 p.m. (1:30 a.m. del 4 de septiembre) y cierra el 5 de septiembre ante España a las 10:30 a.m. (9:30 p.m. del 4 de septiembre).

La Súper Ronda se jugará los días 7, 8 y 9 de septiembre y el 10 de septiembre será el juego por las medallas.

Panamá anunciará próximamente la preselección nacional que iniciará entrenamientos con miras al evento mundialista y también su cuerpo técnico.

Con información de Fedebeis.