Panamá 2-1 Países Bajos (2do. episodio- Parte Baja): EN VIVO torneo de béisbol Premier 12

México/La Selección de Béisbol de Panamá sale al terreno de juego del Estadio Panamericano de Guadalaja, México, y enfrenta a su similar de Países Bajos en su debut dentro del torneo Premier 12.

En la parte alta del segundo episodio completo, el marcador está a favor de Panamá 2-0.

Momentos claves

1ra. Alta

2-1, 1 Out

Johan Camargo batea doble entre jardines derecho y central

0-0, 1 Out

Rubén Tejada es golpeado por lanzamiento

1-0, 2 Outs

Luis Castillo batea sencillo. Johan Camargo es puesto out en home plate

2da. Alta

1-1, 0 Out

Carlos X. Quiroz batea sencillo

0-0, 0 Out

José Ramos batea jonrón por el jardín izquierdo. Quiroz anota.

PAN 2-0 NED

Previa

Este partido tiene ribetes históricos para Panamá ya que este es su primer juego en un torneo donde no había participado antes.

José Mayorga, quien destacó como director de los Federales de Chiriquí en la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (PROBEIS) y le guio al tercer lugar de la Serie del Caribe 2024, está a cargo de un grupo de jugadores con experiencia en la pelota internacional, varios de ellos pasaron por las Grandes Ligas. Entre ellos podemos mencionar a Rubén Tejada, Johan Camargo, Darío Agrazal, Enrique Burgos, Alberto Baldonado y Jaime Barría. Este último es el lanzador abridor de este encuentro.

Por el lado de Países Bajos, los neerlandeses tienen en sus filas a peloteros experimentados con recorrido en torneos de selecciones, como lo fue el Clásico Mundial de Béisbol 2023, y con trayectoria en la 'Gran Carpa'. Didi Grigorius, quien llegó a ser campocorto con los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia, y Jonathan Schoop se perfilan como los referentes de este colectivo.

Shaiza Martis es el abridor por Países Bajos.

Alineaciones

Para este partido, panameños y neerlandeses presentan las siguientes formaciones ofensivas.

Panamá

Edgard Muñoz (2B) Johan Camargo (3B) Rubén Tejada (SS) Jhonny Santos (LF) Luis Castillo (RF) Carlos Xavier Quiroz (1B) José Ramos (CF) Robert Mullen (DH) Fernando González (C)

Países Bajos

Didi Grigorius (SS) Jonathan Schoop (2B) Juremi Profar (DH) Hendrick Clemantina (C) Sharlon Schoop (3B) Eugene Helder (1B) Denecl Richardson (RF) Stiy Vander Meer (LF) Ray-Patrick Didder (CF)

Hablan los protagonistas

José Mayorga: "Venimos por un cupo a Japón, es nuestra meta, es un reto difícil, es nuestra primera participación y debemos hacer un buen trabajo en México".

Jaime Barría: ""Me he sentido bien en México, honrado de ser el abridor para el juego 1 y salir a trabajar ante un equipo muy competitivo y que ya he tenido la oportunidad de enfrentar en otros eventos".

Formato de competencia

Los conjuntos participantes deberán enfrentarse a los rivales de sus respectivos grupos a una sola vuelta. Los que ocupen los dos primeros puestos de cada agrupación avanzarán a la Super Ronda, en donde jugarán entre sí.

Aquellos dos elencos que tengan las mejores marcas de la Super Ronda jugarán el partido final, por la medalla de oro. Los colectivos que hayan quedado por debajo de ellos en esa instancia, disputarán el encuentro por el tercer puesto, cuyo vencedor se colgará la presea de bronce.

Desempate

Según el reglamento de la competencia, se utilizarán una serie de criterios en caso de que hayan dos o más equipos empatados en victorias y derrotas, tanto en la fase preliminar como en la Super Ronda.

Los mecanismos dispuestos en el certamen para desempatar son los siguientes:

1. El equipo que ganó el juego (s) entre los equipos empatados recibirá la posición más alta.

2. El Balance de Calidad del Equipo (TQB por sus siglas en inglés) y los registros de victorias y derrotas en los juegos empatados entre los equipos.

Nota: Si hay tres o más equipos empatados y cuando el criterio 1 no rompe un empate, un equipo o equipos con el TQB más alto se ubicarán en el puesto(s) más alto y un equipo o equipos con el TQB más bajo se colocarán en los siguientes puestos más bajo(s). Si algunos de los equipos empatados tuvieran el mismo TQB, el resultado entre ellos (cara a cara) será el primero en aplicarse. Si el resultado de cara a cara no rompe el empate, se utilizará el siguiente criterio 3.

3. El equipo que tiene el mejor Balance de Calidad de Equipo de Carreras Limpias (ER-TQB por sus siglas en inglés).

4. Mayor promedio de bateo en juegos entre los equipos empatados.

5. Un lanzamiento de moneda.