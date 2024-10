Albert Pujols arranca victorioso su etapa como manager en República Dominicana

República Dominicana/Albert Pujols debutó como manager con una victoria: Junior Lake conectó jonrón solitario en la novena entrada y los Leones del Escogido derrotaron 3X2 a los Tigres del Licey en la jornada inaugural de la temporada 2024-2025 del béisbol de República Dominicana.

El batazo de vuelta completa de Lake para dejar en el terreno al Licey, campeón de las últimas dos temporadas en la liga invernal dominicana, llegó con dos outs en la pizarra frente a los lanzamientos del derecho Jairo Asencio.

El pitcher ganador fue Jesús Liranzo, tras labor de una entrada en blanco, en la que no permitió hits. Ponchó a un contrincante.

Fue el primer juego de Pujols al mando del Escogido.

Destinado al Salón de la Fama de Cooperstown, el expelotero quisqueyano de 44 años fue uno de los mejores bateadores de todos los tiempos en las Grandes Ligas, con 3.384 inatrapables en 22 zafras con los Cardenales de St. Louis, los Angelinos de Los Ángeles y los Dodgers de Los Ángeles, 703 jonrones, 2.218 carreras remolcadas y 1.914 anotadas.

Sus 703 vuelacercas lo colocaron en un grupo selecto de figuras del béisbol de las Grandes Ligas que alcanzaron 700 o más jonrones. Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714) son los otros expeloteros también superaron esa marca.

Pujols también obtuvo dos anillos de Serie Mundial con los Cardenales, en los años 2006 y 2011. En esas campañas, el equipo de San Luis superó a los Tigres de Detroit y Rangers de Texas, respectivamente.

Antecedentes con Escogido

Pujols vistió el uniforme del Escogido en el cierre de su carrera, en la campaña 2021-2022, en la que participó en 16 encuentros. Nunca había jugado, hasta ese momento, en la liga dominicana.

"Yo no lo sé todo" - "Aquí no hay ego" y "cuando sacas ese ego, las cosas salen mejor", comentó Pujols como mensaje a sus jugadores durante la pretemporada. "No vine aquí a estos muchachos a enseñarles a jugar a la pelota, ellos saben jugar la pelota; yo vine a aportar para sus carreras".

El contrato de Pujols como timonel del Escogido es de dos campañas, con opción a una tercera, según anunció el exjugador al momento de su designación en lugar de Víctor Estévez.

El equipo de trabajo de Pujols está integrado, entre otros, por Felipe Rojas Jr como asistente y Jorge Mejía y Jairo Cuevas como instructores de bateo y pitcheo, respectivamente. Plácido Polanco, otro quisqueyano de recordada carrera en la Major League Baseball (MLB), se unió al grupo como coach de banca.

Los Leones del Escogido se fundaron el 17 de febrero de 1921, y en sus 103 años de historia ha conquistado 16 campeonatos en República Dominicana. Estos los conquistó en los años 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1968-69, 1980-81, 1981-82, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1991-92, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2015-16.

Esa organización también ganó cuatro veces la Serie del Caribe, esto lo consiguió en los años 1988, 1990, 2010, 2012.