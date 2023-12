Jaime Barría su presente y futuro con los Guardianes de Cleveland ¿Jugará la Serie del Caribe?

En el programa especial de Fin de Año de TVMAX Deportes, estuvo como invitado especial el lanzador panameño que juega en el Béisbol de las Grandes Ligas con los Guardianes de Cleveland, Jaime Barría quien conversó con David Salayandía sobre sus logros conseguidos en este 2023 y lo que se viene para él en el Año Nuevo 2024.

Guardianes de Cleveland.

"Tengo contrato de ligas menores con opción a poder hacer el primer equipo, hablé con mi agente y me dijo que fue la mejor opción de hacer el equipo.

A veces los cambios son un poquito drásticos, gracias a Dios los Angelinos me dieron diez años de carrera, me siento súper contento con el trato que me dieron, me ayudaron a desarrollar, mentalmente, físicamente y como persona también y creo que ya era tiempo de cambiar de aires.

Yo me siento más cómodo abriendo partidos, ese el Jaime Barría del 2018 que vimos ganando diez partidos, creo que Jaime Barría está ahí para demostrar que tiene la capacidad para abrir partidos en las Grandes Ligas.

Sabemos que Cleveland en el 2018 tenían un buen equipo estaban José Ramírez, Francisco Lindor, tengo buenos recuerdos ahí lancé súper buen, lancé cinco innings con una carrera, no me apunté la victoria, pero sí pude mantener el equipo pegado y es un estadio bastante bonito".

Shohei Ohtani.

"Es tremenda persona, es bastante humilde, como se dice, un fenómeno dentro del estadio, fuera del estadio también, es una persona bastante humilde que sabe cómo sobrellevar a los compañeros, esa es la clave de él, tratar de mantener el equipo unido para poder así llevarlos a los playoffs, en este caso no pudimos hacerlo nosotros, pero creo que agarró una nueva opción de irse para los Dodgers, un equipo donde compiten mucho, donde siempre están en carrera, así es que la verdad yo le deseo todo el éxito a Ohtani".

La selección de Panamá.

"Es una bendición poder representar a Panamá en el Clásico Mundial y ser el primer equipo en alzar una victoria en un Clásico Mundial, sabemos que tuvimos la capacidad de poder pasar, no estábamos muy anuentes al carreraje que nos pasó contra Cuba, en esa parte nos costó mucho las carreras que nos hicieron, pero yo creo que el Panamá de ahora se está dejando saber, estuvimos ahora en el ránking de 10 en el béisbol".

Finalmente Jaime Barría le confirmó a David Salayandía que estará en la Serie del Caribe que se realizará en Miami: "Ahora con esto de que estoy en Ligas Menores, peleándo por un cupo, me ayuda mucho a mí a lanzar partidos para sí estar ready en el spring training, cuenten conmigo para la Serie del Caribe".