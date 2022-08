Jeremy Vargas está ante un gran reto

Jeremy Vargas tiene este viernes una gran responsabilidad, ya que su actuación puede marcar el destino de Panamá dentro del Mundial de Béisbol Sub-15 de Panamá.

El lanzador de Panamá Este fue asignado para abrir el primer partido del combinado nacional en ese certamen que reúne a las 13 mejores selecciones del mundo en esa categoría.

"Me dieron la confianza para abrir el primer juego. Voy a tratar de dar lo mejor para el equipo", expresó. "Me he esforzado y estoy preparado para abrir ese primer juego".

Vargas fue descrito por el manager de la selección panameña, Audes De León, como un lanzador aguerrido, que posee una buena recta y un buen 'slider'. Además de que se afianza sobre el montículo en el transcurso de los partidos.

"Nos hemos preparado mucho. Tenemos dos meses de entrenamiento, si no me equivoco. Esforzándonos para traer ese título para Panamá", agregó el serpentinero.

Durante el Premundial de la categoría, realizado este año en Venezuela, Vargas trabajó en dos partidos y tuvo récord de una victoria sin derrotas. En ocho episodios de labor, permitió 11 imparables y cuatro carreras para una efectividad de 3.50, dio siete ponches y cuatro bases por bolas.

Panamá debuta en el Mundial de Béisbol Sub-15 ante Colombia en un partido programado para realizarse hoy, viernes 26 de agosto, en el estadio Héctor Espino desde las 9:30 p.m. (hora panameña).