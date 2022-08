Juan Soto regresa a Washington con el uniforme de los Padres

Diez días después de su traspaso, Juan Soto vuelve a la ciudad de que fue su casa; Washington.

El ahora jugador de los Padres estará presente en la serie que este fin de semana disputará el equipo de San Diego ante los Nacionales en el Nationals Park de Washington.

"Me siento emocionado de volver y ver de nuevo a esos muchachos. He hecho de todo por ese equipo. Lo que fuera que estaba haciendo, pensaba en ese equipo y los fanáticos. Si (los fanáticos) valoran eso, siempre estaré contento. Si no, no puedo hacer nada al respecto", manifestó Soto al reportero AJ Cassavell de mlb.com.

En poco más de cuatro temporadas con los Nacionales, Soto dejó su huella especialmente en el 2019, año en que el equipo ganó la Serie Mundial. En esta temporada, el pelotero dominicano rechazó una oferta de la organización de Washington para un nuevo contrato, eventualmente fue transferido a los Padres.

Ahora que es parte del elenco de San Diego, Soto intenta imprimir algo de lo que aprendió durante su estadía en Washington.

"La energía. La buenas vibras y la energía que teníamos ese año. Eso hace mejor a todos. Eso es lo único que hace falta. Ya tenemos el talento", comentó.

Los Padres (63-51) están en el segundo lugar de la División Oeste de la Liga Nacional y lucha por mantenerse entre los tres equipos comodines del 'Viejo Circuito'.