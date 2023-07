MLB: ¡Desafortunado! Pelotero de Marineros sufre por patear una hielera

Jarred Kelenic siempre ha jugado con muchas emociones, a veces demasiadas. Ahora, el patrullero de los Marineros tendrá que ser apartado por un tiempo indefinido luego de que se dejara llevar por sus emociones.

Kelenic sufrió una fractura en el pie izquierdo después de patear una hielera luego de poncharse tras un turno de nueve pitcheos, en la novena entrada de la derrota de Seattle 6-3 ante Minnesota el miércoles, cuando su bate representaba la carrera del empate.

"Me siento terrible", confesó el jueves un Kelenic visiblemente consternado. "Especialmente por los chicos. Dejé que las emociones sacaran lo mejor de mí y los decepcioné. Asumo toda la responsabilidad. Es culpa mía. Eso no puede suceder".

La cirugía no es necesaria, según el manager de los Marineros, Scott Servais. Pero Kelenic estará fuera por un período prolongado.

"No por lo que me han dicho", dijo Servais sobre la cirugía. "Sé que es su pie izquierdo. Un hueso roto, no sé cuál es el plan, pero se necesita de tiempo para que esas cosas sanen. Así que estará con una bota inmovilizadora por el momento".

Mientras tanto, el jardinero Cade Marlowe – décimo cuarto mejor prospecto de los Marineros según MLB Pipeline – fue ascendido desde Triple-A Tacoma. Se espera que Marlowe alterne la posición con el veterano AJ Pollock.

Información de Daniel Kramer (MLB.com)