MLB: El "Efecto Sosa" se hace sentir en los Phillies

Cuando la lucha por un puesto en los playoffs se intensifica en el béisbol de las Grandes Ligas, los Phillies de Filadelfia han contado con un jugador cuya contribución ha sido importante para que ganen dos partidos consecutivos y aviven sus esperanzas de entrar en la postemporada.

Edmundo Sosa ha gozado de la confianza del manager interino de los Phillies, Rob Thomson, ya que ha sido el campocorto titular en esos dos encuentros que el equipo de Filadelfia le ganó a los Marlins de Miami.

"Entrando en la serie, estaba pensando poner a Sosa en la primera noche y entonces poner a (Bryson) Stott", comentó Thomson sobre su plan para las paradas cortas en esos juegos. "Stott había visto antes a (Trevor) Rogers (lanzador abridor de los Marlins) y Stott ha estado bien al bate contra todos. No quería dejarlo sentado por mucho tiempo, especialmente con el día libre del lunes. Pero lo que Sosa hizo la noche anterior fue muy grande y no podía dejarlo afuera", agregó.

El pelotero panameño respondió satisfactoriamente con una actuación de tres hits en tres turnos, entre ellos su segundo cuadrangular de la temporada, con una carrera anotada y tres empujadas. Por si fuera poco tuvo una buena intervención a la defensa cuando, en la parte baja del séptimo episodio, puso fuera al jugador JJ Bleday con un espectacular salto mientras este intentaba robarse la segunda fase.

"Era una fracción de segundo la que tenía para recrearla en mi mente", manifestó Sosa al sitio web de los Phillies a través de un intérprete.

Los Phillies derrotaron a los Marlins en ese encuentro, por pizarra de 4 carreras por 3.

En los últimos dos juegos, el capitalino ha conectado cinco imparables, incluidos dos cuadrangulares, con tres carreras anotadas y cuatro empujadas, en lo que han sido dos de sus actuaciones más destacadas desde que se incorporó a los Phillies el 30 de julio de este año, procedente de los Cardenales de San Luis.

"Me siento feliz aquí. Todos me han tratado bien aquí. No tengo quejas", expresó Sosa. "Ellos realmente me han recibido con los brazos abiertos y eso te motiva a hacerlo bien y a tratar de ayudar al equipo a ganar. Una de las mejores características que tengo es que traigo mucha energía al terreno. Eso es algo que un jugador como yo tiene qué hacer. Conociendo mi rol y sabiendo que no voy a jugar todos los días. De modo que es importante traer la energía, empujar a los muchachos, estar ahí para ellos y solo jugando bien cuando tengo la oportunidad de jugar", puntualizó.

Los Phillies tienen récord de 75 victorias y 61 derrotas y se encuentra, por el momento, entre los tres equipos comodines de la Liga Nacional.