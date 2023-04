MLB: ¿Se mudarán los Atléticos de ciudad? Aquí los detalles

Los Atléticos han firmado un acuerdo para la compra de 49 acres de terreno en Las Vegas, que planean utilizar como sede de su futuro estadio.

En su intento por finalizar un pacto para un estadio antes de la fecha límite impuesta por Major League Baseball de enero del 2024, el presidente de los Atléticos, Dave Kaval, dijo que el club está redirigiendo toda su atención al sur de Nevada, luego de que el proceso para construir un nuevo estadio en Oakland se haya estancado durante el último año.

"Entendemos que es un día difícil para nuestros aficionados de Oakland y para toda la comunidad de Oakland", le dijo Kaval a MLB.com. "Hicimos un esfuerzo increíble durante seis años para que nuestra visión de un estadio frente al agua fuera aprobada. Pero, al final de todo, el proceso no ha sido lo suficientemente rápido. Seguimos a unos siete u ocho años de poder estrenar un estadio [en Oakland] con todas las demandas y referendos, además de los límites de tiempo".

"Tenemos un acuerdo en Las Vegas con el que creemos que podemos trabajar y que cuenta con el apoyo de la liga, así que estamos poniendo todo nuestro enfoque y esfuerzo en Las Vegas".

El lugar está pensado para ser sede de un estadio de 35,000 asientos, que incluiría un techo parcialmente retráctil, al oeste de Las Vegas Strip, cruzando la calle del T-Mobile Arena, casa del equipo de hockey sobre hielo de la NHL, los Vegas Golden Knights y al norte del Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders, conjunto de fútbol americano de la NFL.

"Es una gran ubicación", señaló Kava. "Es bueno para los locales, bueno para los turistas en el Resort Corridor. Estamos contentos con eso".

Ahora que el lugar está asegurado y el terreno fue adquirido, el próximo paso para los Atléticos es finalizar un acuerdo público/privado con el estado de Nevada mediante la elaboración de un paquete fiscal para enviar al congreso estatal. Luego viene la formulación de un plan de reubicación con MLB.

"Por más de medio siglo, MLB ha demostrado gran estabilidad de las franquicias con un historial constante de conseguir soluciones locales", publicó el Comisionado Rob Manfred en un comunicado. "Los Atléticos han puesto de su parte a través de una enorme inversión en Oakland, con sus múltiples clasificaciones a la postemporada, una gran dirección de operaciones de béisbol y una abundancia de paciencia. Bajo John Fisher, el grupo propietario de los Atléticos ha invertido una cantidad de tiempo y de recursos que no tiene precedente, en su intento por construir un nuevo estadio en Oakland".

"En el 2009, la Oficina del Comisionado dijo lo siguiente: ‘Los Atléticos no pueden y no continuarán de manera indefinida bajo su situación actual’. Los Atléticos se han mantenido en Oakland más que cualquier otro equipo que ha salido del mercado. MLB instruyó a los Atléticos que exploraran un plan paralelo con Los Vegas. Desde entonces, el proceso en Oakland no ha progresado y Las Vegas ha presentado un plan comprehensivo para que los Atléticos puedan preservar su histórica franquicia, pero que los deje en una buena posición para un éxito a futuro. Apoyamos a los Atléticos en su cambio de enfoque hacia Las Vegas y no vemos la hora de poder concretar este proceso para el final de año".

Si todo sale de acuerdo con lo estimado, Kaval dijo que visualiza comenzar a construir en Las Vegas en el 2024 y que la inauguración sea para la temporada del 2027.

"Hemos pasado mucho tiempo en Carson City en reuniones con el gobernador [Joe] Lombardo, quien ha sido un líder en cuanto a juntar ambas partes", señaló Kaval. "Realmente trabajar con estas personas y entender las prioridades del estado, entendiendo los mecanismos financieros que tengan sentido".

"Una de las cosas buenas sobre construir en Las Vegas es que atrae a muchos potenciales turistas, personas que normalmente no irían a Las Vegas. Esas personas pagan muchos impuestos, que podrían ser utilizados para ayudar a construir el estadio. Es un mecanismo único que tienes en el sur de Nevada, y que brinda muchas oportunidades nuevas que no tendrías en otras comunidades".

Los Atléticos han hecho casa en Oakland desde 1968, luego de jugar en Kansas City entre 1955 y 1967. La franquicia se originó en Filadelfia en 1901, antes de mudarse a Kansas City y luego a Oakland. El alquiler actual del Coliseo de Oakland, sede de los Atléticos desde que se mudaron al área de la Bahía, se vence después de la campaña del 2024. La ubicación del estadio actual fue etiquetado como no viable para el futuro del club en el 2021, con MLB permitiéndoles a los Atléticos explorar otros mercados para una posible reubicación, además de su intento de construir un nuevo estadio en el downtown de Oakland.

"Entendemos que es un mensaje difícil para nuestros seguidores en Oakland", dijo Kaval. "Queremos agradecer a Oakland y expresar nuestra enorme gratitud por todos los años en los que recibieron a nuestra franquicia. Nos ha encantado este tiempo aquí. Recuerdos increíbles y campeonatos".

"Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en este proceso de seis años para obtener las aprobaciones que recibimos, incluyendo el informe de impacto ambiental, (incluyendo a) la exalcalde, Libby Schaaf, y la actual alcalde, Sheng Thao. Todos trabajaron muy fuerte en esto, así que es decepcionante ver cómo nuestra visión no se puede conseguir. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener una franquicia establecida en una ubicación. Eso es importante no sólo para los Atléticos, sino para toda la industria del béisbol. Éste es un paso hacia ese propósito".

Información de Martín Gallegos (MLB.com)