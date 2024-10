Mets - Dodgers| Nueva York nivela la balanza en serie por el campeonato de la Liga Nacional

Estados Unidos/Los Mets de Nueva York se impusieron 7x3 este lunes a los Dodgers de Los Ángeles e igualaron 1-1 la serie de campeonato de la Liga Nacional, con el puertorriqueño Francisco Lindor conectando jonrón en el primer turno.

Lindor, de 30 años, conectó su segundo cuadrangular de la postemporada con un batazo al jardín derecho y rompió una racha de los Dodgers de 33 'innings' consecutivos sin permitir carrera.

Sean Manaea fue el abridor de los Mets. Lanzó cinco entradas completas en las que permitió dos hits y tres carreras, dos a su cuenta personal.

Aprovechando el buen momento de Manaea en la lomita, los neoyorquinos aumentaron la ventaja anotando cinco carreras en la segunda entrada con un 'Grand Slam' del dominicano-nicaragüense Mark Vientos.

Con 11 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .378 en nueve partidos, Vientos lidera a los Mets en ambas categorías y es el mejor bateador del equipo en esta postemporada.

Los Dodgers respondieron con un cuadrangular de Max Muncy en la quinta entrada y un sencillo de Tommy Edman que impulsó dos carreras en la sexta.

En la parte alta de la novena entrada, el dominicano Starling Marte conectó imparable impulsando a Pete Alonso quien anotó para los Mets en una jugada cerrada en el plato.

Marte, de 36 años, impulsó su sexta carrera de la postemporada.

El venezolano Carlos Mendoza, manager de los Mets, realizó un estupendo trabajo con su cuerpo de relevistas, logrando mantener al japonés Shohei Ohtani y al dominicano Teoscar Hernández sin imparables.

Mets y Dodgers jugarán el miércoles Nueva York el tercer partido de esta serie de campeonato.

Momentos claves

Alta 1ra

2 - 2, 0 Outs

Francisco Lindor batea jonrón (2) con elevado por el jardín derecho.

NYM 1,LAD 0

Alta 2da

0 - 2, 1 Out

Tyrone Taylor pega doble (2) con línea a jardinero izquierdo Teoscar Hernández. Starling Marte anota Jesse Winker a 3ra.

NYM 2,LAD 0

3 - 2, 2 Outs

Mark Vientos batea jonrón con las bases llenas (3) por el jardín central. Jesse Winker anota Tyrone Taylor anota Francisco Lindor anota .

NYM 6,LAD 0

Baja 5ta

3 - 1, 0 Outs

Max Muncy batea jonrón (2) con elevado por el jardín derecho.

NYM 6,LAD 1

Baja 6ta

0 - 2, 1 Out

Tommy Edman pega sencillo con rodado a jardinero derecho Starling Marte, desviada por primera base Pete Alonso. Mookie Betts anota Teoscar Hernández anota Freddie Freeman a 3ra.

NYM 6,LAD 3

1 - 2, 1 Out

Dodgers reto (out forzado) negado, se mantiene la decisión: Dodgers reto (jugada en la 1ra) negado, se mantiene la decisión. Enrique Hernández batea rodado batea para doble matanza, tercera base Mark Vientos a segunda base Jose Iglesias a primera base Pete Alonso. Max Muncy out en 2da. Enrique Hernández out en 1ra. 3 Outs

NYM 6,LAD 3

Alta 9no

Pete Alonso recibe base por bolas.

Pete Alonso se roba (2) la 2da base

Starling Marte pega sencillo con rodado a jardinero central Andy Pages. Pete Alonso anota Starling Marte a 2da.

NYM 7,LAD 3

Así va la serie

Domingo 13 de octubre: Mets 0-9 Dodgers

Mets 0-9 Dodgers Lunes 14 de octubre: Mets 7-3 Dodgers

Mets 7-3 Dodgers Miércoles 16 de octubre: Dodgers vs Mets (7:08 pm)

Dodgers vs Mets (7:08 pm) Jueves 17 de octubre: Dodgers vs Mets (7:08 pm)

Dodgers vs Mets (7:08 pm) Viernes 18 de octubre: Dodgers vs Mets (4:08 pm)

Dodgers vs Mets (4:08 pm) Domingo 20 de octubre: Mets vs Dodgers (7:08 pm)*

Mets vs Dodgers (7:08 pm)* Lunes 21 de octubre: Mets vs Dodgers (7:08 pm)*

Las horas corresponden al horario de Panamá.

*: Si es necesario

