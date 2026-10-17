MLB | Rays vs Guardianes juego 4 Serie de Campeonato Liga Americana EN VIVO por TVMAX

Panamá/Los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland vuelven al diamante después de que la lluvia obligara a posponer este compromiso desde el viernes.

El día extra de espera sube la tensión: el ganador de esta noche se acerca al banderín de la Americana, y en la Serie Mundial lo espera un rival ya definido, los Cerveceros de Milwaukee, que barrieron a los Dodgers en la Nacional.

Así llega la serie:

Juego 1: Cleveland 7-3 Tampa Bay

Cleveland 7-3 Tampa Bay Juego 2: Tampa Bay 3-1 Cleveland.

Tampa Bay 3-1 Cleveland. Juego 3: Cleveland 3-2 Tampa Bay.

Los Guardianes lideran 2-1. Si ganan esta noche, quedan a una victoria de la Serie Mundial. Si ganan los Rays, igualan la serie 2-2.

Los abridores:

Rays: el derecho Nick Martinez (15-6, 3.10 de efectividad)

el derecho (15-6, 3.10 de efectividad) Guardianes: el derecho Shawn Armstrong (2-1, 4.58 de efectividad) abrirá el juego y se espera que lo siga un juego de bullpen.

Alineación proyectada de Tampa Bay:

Yandy Díaz (bateador designado), Jonathan Aranda (primera base), Chandler Simpson (jardinero izquierdo), Junior Caminero (tercera base), Liam Hicks (receptor), Victor Mesa Jr. (jardinero derecho), Jonny DeLuca (jardinero central), Richie Palacios (segunda base) y Taylor Walls (campocorto).

Alineación proyectada de Cleveland:

Steven Kwan (jardinero izquierdo), José Ramírez (tercera base), Chase DeLauter (jardinero derecho), Jo Adell (bateador designado), Nathaniel Lowe (primera base), Travis Bazzana (segunda base), Patrick Bailey (receptor), Petey Halpin (jardinero central) y Brayan Rocchio (campocorto).

El Juego 5 será mañana domingo a las 4:00 p.m., así que cada decisión cuenta. Prepárate y acompáñanos en TVMAX y TVN Pass.

¡Que comience el Juego 4!