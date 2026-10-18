MLB | Rays vs Guardianes juego 5 EN VIVO por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Cleveland y Tampa Bay están empatados 2-2 y todo se define de nuevo en el Progressive Field. El ganador de hoy queda a una victoria de la Serie Mundial, donde espera Milwaukee.

Así llegamos al Juego 5

Los Rays empataron la serie el sábado con un 7-3. Nick Martínez lanzó 5⅓ entradas con una sola carrera limpia, y Junior Caminero botó el doble que puso adelante a Tampa en el sexto. Del lado de Cleveland, el novato Travis Bazzana sacó su primer jonrón de postemporada en el séptimo.

Duelo de abridores

Rays: el derecho Drew Rasmussen (1-0, 1.29 de efectividad en esta postemporada). Ponchó a siete en el Juego 1.

el derecho (1-0, 1.29 de efectividad en esta postemporada). Ponchó a siete en el Juego 1. Guardianes: el zurdo novato Parker Messick (0-2, 3.09 de efectividad en octubre). En el Juego 2 permitió tres carreras, ninguna limpia.

Alineaciones

Rays: Yandy Díaz (DH), Jonathan Aranda (1B), Ryan Vilade (RF), Junior Caminero (3B), Chandler Simpson (LF), Jonny DeLuca (CF), Liam Hicks (C), Ben Williamson (2B) y Taylor Walls (SS).

Guardianes: Steven Kwan (LF), José Ramírez (3B), Chase DeLauter (RF), Jo Adell (DH), Nathaniel Lowe (1B), Travis Bazzana (2B), Patrick Bailey (C), Petey Halpin (CF) y Brayan Rocchio (SS).

¡Que comience el Juego 5! Quédate con nosotros.