MLB: Yankees de Nueva York suman a estelar lanzador para la campaña del 2024

Los Yankees de Nueva York tratarán por todos los medios de ganar la Serie Mundial en este 2024 y para conseguirlo han sacado la cartera en esta temporada de contrataciones.

Se confirmó que contrataron al veterano lanzador derecho Marcus Stroman, serán dos temporadas por un monto de 18.5 millones de dólares al año y con opción para un tercero. Stroman también publicó una foto de sí mismo con el uniforme de los Yankees en sus historias de Instagram.

No es la primera vez que Marcus Stroman ha sido vinculado a los Yankees de Nueva York. En 2019, el club mostró interés en sus servicios antes de la fecha límite de cambios. En ese momento, Stroman estaba con los Azulejos y soñaba con jugar para los Bombarderos del Bronx. Stroman es originario de Medford, Nueva York, que está a menos de dos horas del Bronx.

“Soy de Nueva York y soy un chico de Nueva York. Eso lo dice todo por sí mismo”, declaró Stroman en ese entonces. “Me encanta lanzar [en el Yankee Stadium]. Nueva York es como la meca del mundo. Me encanta la emoción, las luces brillantes, la competencia, me encanta la presión. Siempre me encantó lanzar aquí. No necesariamente he lanzado bien. Pero siempre lo disfruté. Las alineaciones de los Yankees son brutales. Son un poco difíciles de navegar. Me encanta el foco. Cuanto más grande es el momento, eso es lo que quería que fuera”.

En la campaña 2023 Stroman sufrió un declive de sus números en julio, ya que permitió 27 carreras limpias en 26.2 innings ese mes antes de entrar en la lista de lesionados el 2 de agosto con inflamación en la cadera derecha.

El regreso de Stroman al montículo se retrasó debido a una fractura en el cartílago de la costilla derecha y una vez que se reincorporó a los Cachorros el 15 de septiembre, lanzó solo ocho entradas en cuatro apariciones como relevista para cerrar el año. Terminó con una efectividad de 3.95, la segunda marca más alta de su carrera.

Con información de MLB.