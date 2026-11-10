Mundial U23 de Béisbol | Australia vs Panamá hoy 7:00 PM por TVMAX y TVN Pass

Los distintos escenarios para Panamá en esta jornada de todo o nada en el Mundial U23 de Béisbol.

Panamá/La cuarta jornada de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2026 dejó la tabla de posiciones al rojo vivo en el Grupo A, donde la Selección de Panamá consiguió una victoria crucial para mantenerse firme en la pelea por un cupo a la Súper Ronda.

Resumen del Grupo A y la situación de Panamá

Otras noticias: Panamá blanquea 4-0 a Nicaragua en el Mundial U23 y se mantiene con vida

La novena panameña (N.º 9 del ranking mundial) firmó un triunfo vital de 4-0 sobre el anfitrión Nicaragua (N.º 15) en el Estadio de la capital nicaragüense, apoyada en una magistral actuación del lanzador diestro Jorge Quiel. El serpentinero tiró la ruta completa de siete entradas, permitiendo apenas cinco imparables y otorgando un pasaporte sin permitir carreras, labor que le valió ser distinguido como el Jugador del Día.

A la ofensiva, Panamá tomó la ventaja en la parte baja del segundo episodio gracias a un cuadrangular solitario del jardinero central Marcelino Alonso. La ventaja se amplió en el quinto capítulo con un sencillo impulsor de Jeremy Lezcano y un error defensivo local, mientras que Mauricio Pierre sentenció el 4-0 definitivo con un elevado de sacrificio en la sexta entrada. El abridor nicaragüense Jeyner Sánchez cargó con la derrota.

En los demás compromisos de la zona, Australia (N.º 10) asumió el liderato en solitario del grupo con registro de 3-1 al blanquear 4-0 a Chinese Taipei (N.º 2), respaldado en un sólido trabajo combinado de sus lanzadores Lachlan Rosser, William Page-Allen y Lachlan Brook. Por su parte, Puerto Rico (N.º 7) se impuso 7-0 a Chequia (N.º 16), con una dominante apertura de Omar Meléndez y un jonrón de tres carreras de Yamvier Carrero.

Estos resultados provocaron un dramático cuádruple empate con marca de 2-2 entre Chinese Taipei, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico, escoltando a Australia (3-1) y dejando todo abierto de cara a la última fecha de la fase de grupos.

¿Cómo se define la quinta jornada para Panamá? Para sellar su boleto a la siguiente fase, Panamá disputará un duelo trascendental frente al líder Australia. La quinta y última jornada de la Ronda de Apertura se completará con un choque de eliminación directa entre Chinese Taipei y Puerto Rico, mientras que la selección de Nicaragua cerrará su participación midiéndose a Chequia.

Breve resumen del Grupo B: Clasificados definidos

A diferencia de la paridad en la otra zona, en el Grupo B la contienda quedó completamente resuelta con la clasificación matemática de Japón, Venezuela y Corea a la Súper Ronda.

Japón (N.º 1) y Venezuela (N.º 5) mantuvieron sus pasos invictos (4-0) al noquear por la regla de diferencia de carreras a Sudáfrica (17-0 con jonrón de tres carreras de Yushin Mitsui) y a Cuba (10-0 con grand slam de Lewis Castillo), respectivamente. Ambos países disputarán el primer lugar del grupo en la quinta fecha; el ganador avanzará a la Súper Ronda con balance perfecto de 2-0 .

(N.º 1) y (N.º 5) mantuvieron sus pasos invictos (4-0) al noquear por la regla de diferencia de carreras a Sudáfrica (17-0 con jonrón de tres carreras de Yushin Mitsui) y a Cuba (10-0 con grand slam de Lewis Castillo), respectivamente. Ambos países disputarán el primer lugar del grupo en la quinta fecha; el ganador avanzará a la Súper Ronda con balance perfecto de . Corea (N.º 4) amarró el tercer boleto del grupo al derrotar 3-0 a Gran Bretaña en un apretado duelo de pitcheo comandado por Dowoo Yi y Taeyoun Lee, aunque la escuadra surcoreana iniciará la siguiente fase con registro de 0-2.

Estado de la tabla antes de la última jornada

1.º Australia: 3-1

3-1 Empate en el 2.º lugar (2-2): Panamá, Nicaragua, Puerto Rico y Chinese Taipei

Panamá, Nicaragua, Puerto Rico y Chinese Taipei Eliminado (0-4): Chequia

Escenario 1: Panamá vence a Australia (Camino directo a la clasificación)

Si la novena panameña consigue la victoria sobre el líder Australia en la quinta jornada:

Récord final de Panamá: 3-2 .

. Clasificación asegurada: Al alcanzar tres victorias, Panamá asegura matemáticamente uno de los tres cupos a la Súper Ronda .

Al alcanzar tres victorias, Panamá asegura matemáticamente uno de los . Ventaja sobre rivales directos: En caso de empates en la tabla con récord de 3-2 (que ocurriría con el ganador del duelo Chinese Taipei vs. Puerto Rico y potencialmente con Nicaragua si vence a Chequia), Panamá cuenta con la ventaja del enfrentamiento directo sobre Nicaragua tras haberlo blanqueado 4-0 en la jornada previa.

Escenario 2: Panamá cae ante Australia (Dependencia de otros resultados)

Si Panamá pierde frente a Australia, su marca final quedará en 2-3 y su clasificación dependerá totalmente del resto de los encuentros de la jornada:

Si Nicaragua le gana a Chequia: Nicaragua llega a 3-2 y el ganador de Chinese Taipei vs. Puerto Rico también alcanza 3-2. Panamá queda eliminado, ya que Australia (3-1 o 4-1) y los dos equipos con 3-2 se quedarían con los tres boletos. Si Chequia da la sorpresa y vence a Nicaragua: Nicaragua cae a 2-3 y Panamá iguala en 2-3 con Nicaragua y el perdedor de la llave entre Chinese Taipei y Puerto Rico. En este triple empate por el último cupo, entrarían a jugar los criterios de desempate de la WBSC (como el dominio directo entre los involucrados y la fórmula TQB - Team Quality Balance).

El destino de la selección panameña está en sus propias manos: ganarle a Australia le garantiza el pase a la Súper Ronda sin necesidad de depender de pizarras ajenas ni calculadoras de desempate