Béisbol Juvenil 2024: Los Potros de Panamá Este le hacen un pedido a su afición

Panamá/En la antesala de las emocionantes semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil la novena de Panamá Este ha emitido un pedido especial a su fiel afición. A través de su presidenta Naomi Okada, el equipo ha solicitado de manera enérgica que no se lleven bengalas a los estadios durante los encuentros, especialmente en el estadio José de la Luz Thompson.

Esta petición surge como respuesta a un incidente durante el juego 7 de la serie contra Veraguas, donde algunos seguidores encendieron bengalas en las gradas, una acción prohibida por la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS). Este acto violatorio de las normativas de seguridad y de la propia competición ha motivado a Panamá Este a tomar medidas preventivas para evitar situaciones similares en el futuro.

"Hacer un llamado, ya que la federación nos ha hecho el correctivo de que no podemos estar utilizando bengalas en los estadios, hacemos un llamado a que la fanaticada haga una barra de manera correcta, de manera que no provoquemos disturbios, al contrario, animemos a los equipos para que ellos sigan incentivándose, que estén motivados, no generemos ningún tipo de problema, ni violencia, porque nosotros los adultos somos el reflejo de lo que los jóvenes van a imitar", señaló Naomi Okada al canal de youtube de Fedebeis.

La serie semifinal entre Panamá Este y Coclé está programada para iniciar el sábado 17 de febrero en el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce. Con ambos equipos ansiosos por avanzar a la gran final, es crucial que el enfoque esté en el juego limpio y en el apoyo incondicional desde las gradas, sin comprometer la integridad del deporte ni la seguridad de los asistentes.

Las autoridades de Panamá Este instan a sus seguidores a demostrar su pasión de manera respetuosa y segura, manteniendo el espíritu deportivo en todo momento. Se espera que esta solicitud sea acatada por la comunidad aficionada, garantizando así un ambiente propicio para el disfrute de este emocionante deporte.

Con la mirada puesta en el campo de juego, tanto jugadores como aficionados se preparan para vivir una serie semifinal llena de emociones y adrenalina, donde el béisbol juvenil de Panamá sigue consolidándose como una fuente inagotable de talento y pasión por el deporte rey.