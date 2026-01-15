Béisbol Juvenil 2026 | Lo más destacado de la jornada del miércoles 14 de enero en el campeonato nacional
Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, vivió una intensa jornada 11 este miércoles 14 de enero, marcada por grandes actuaciones desde la lomita, ofensivas oportunas y el respaldo incondicional de la fanaticada en distintos escenarios del país.
El mejor de todos
El zurdo Joshua Martínez fue la gran figura de la jornada con una dominante labor en la lomita. Martínez lanzó sin permitir anotaciones, mostrando total control del partido y recetando 8 ponches, no le anotaron carreras, trabajó 8.1 episodios y realizó 107 lanzamientos consolidándose como uno de los brazos más sólidos del torneo en esta fase del certamen juvenil.
METRO ES METRO
Panamá Metro se llevó el reconocimiento como el Equipo del Día, respaldado por una ofensiva contundente de 12 imparables, que fue clave en su triunfo de 6-1 sobre Chiriquí Occidente. Los metropolitanos combinaron bateo oportuno y pitcheo efectivo para imponer condiciones en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.
VAQUEROS DEL OESTE
La Fanaticada del Día fue para Panamá Oeste, cuyos seguidores no dejaron de cantar y alentar durante todo el encuentro. La fiesta en las gradas se trasladó al terreno de juego, donde el equipo respondió con una ajustada victoria de 1-0 ante Chiriquí, dejando a su afición celebrando una noche inolvidable.
Resultados de la jornada 11
- Bocas del Toro 1-4 Coclé
- Veraguas 2-3 Panamá Este
- Chiriquí Occidente 1-6 Panamá Metro
- Chiriquí 0-1 Panamá Oeste
- Herrera 4-5 Colón
- Los Santos 7-6 Darién
Próximos partidos
El jueves 15 de enero será día libre para todos los equipos.
La acción se reanudará el viernes 16 de enero con la siguiente programación, todos los partidos a las 7:00 p.m.:
- Panamá Metro vs Bocas del Toro
- Estadio Calvin Byron – Transmite TVMAX
- Veraguas vs Coclé
- Estadio José Antonio Remón Cantera
- Colón vs Herrera
- Estadio Claudio Nieto
- Panamá Oeste vs Chiriquí
- Estadio Kenny Serracín
- Darién vs Los Santos
- Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández
- Panamá Este vs Chiriquí Occidente
- Estadio Glorias Deportivas Baruenses
La Copa Caja de Ahorros continúa elevando su nivel competitivo, con cada jornada dejando actuaciones destacadas que mantienen al Béisbol Juvenil panameño como uno de los torneos más apasionantes del país.