Béisbol Juvenil 2026 | Lo más destacado de la jornada del miércoles 14 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Bocas del Toro vs Panamá Metro, el viernes 16 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, vivió una intensa jornada 11 este miércoles 14 de enero, marcada por grandes actuaciones desde la lomita, ofensivas oportunas y el respaldo incondicional de la fanaticada en distintos escenarios del país.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026| Resultados del miércoles 14 de enero, tabla de posiciones y próximos partidos

El mejor de todos

El zurdo Joshua Martínez fue la gran figura de la jornada con una dominante labor en la lomita. Martínez lanzó sin permitir anotaciones, mostrando total control del partido y recetando 8 ponches, no le anotaron carreras, trabajó 8.1 episodios y realizó 107 lanzamientos consolidándose como uno de los brazos más sólidos del torneo en esta fase del certamen juvenil.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026| Resultados del miércoles 14 de enero, tabla de posiciones y próximos partidos

METRO ES METRO

Panamá Metro se llevó el reconocimiento como el Equipo del Día, respaldado por una ofensiva contundente de 12 imparables, que fue clave en su triunfo de 6-1 sobre Chiriquí Occidente. Los metropolitanos combinaron bateo oportuno y pitcheo efectivo para imponer condiciones en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026| Joshua Martínez: El lanzador de Panamá Oeste que dominó a Chiriquí

VAQUEROS DEL OESTE

La Fanaticada del Día fue para Panamá Oeste, cuyos seguidores no dejaron de cantar y alentar durante todo el encuentro. La fiesta en las gradas se trasladó al terreno de juego, donde el equipo respondió con una ajustada victoria de 1-0 ante Chiriquí, dejando a su afición celebrando una noche inolvidable.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026| Dimas Ponce: El manager de Panamá Oeste destaca la resistencia de su equipo ante Chiriquí

Resultados de la jornada 11

Bocas del Toro 1-4 Coclé

Veraguas 2-3 Panamá Este

Chiriquí Occidente 1-6 Panamá Metro

Chiriquí 0-1 Panamá Oeste

Herrera 4-5 Colón

Los Santos 7-6 Darién

Próximos partidos

El jueves 15 de enero será día libre para todos los equipos.

La acción se reanudará el viernes 16 de enero con la siguiente programación, todos los partidos a las 7:00 p.m.:

Panamá Metro vs Bocas del Toro

Estadio Calvin Byron – Transmite TVMAX

Veraguas vs Coclé

Estadio José Antonio Remón Cantera

Colón vs Herrera

Estadio Claudio Nieto

Panamá Oeste vs Chiriquí

Estadio Kenny Serracín

Darién vs Los Santos

Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

Panamá Este vs Chiriquí Occidente

Estadio Glorias Deportivas Baruenses

La Copa Caja de Ahorros continúa elevando su nivel competitivo, con cada jornada dejando actuaciones destacadas que mantienen al Béisbol Juvenil panameño como uno de los torneos más apasionantes del país.