Panamá/Amigos del béisbol, arrancamos una transmisión que promete emociones de principio a fin. Estamos en el Estadio José Antonio Remón Cantera, escenario del Juego 6 entre Chiriquí y Coclé, en esta apasionante semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

La serie está 3-2 a favor de los chiricanos, que llegan con la oportunidad de oro para cerrar la llave y avanzar a la gran final. Los del Valle de la Luna quieren pasar la página tras la derrota en el Juego 5 y evitar que la serie se les complique. Esta noche buscan imponer su experiencia y dar el golpe definitivo.

Pero atención, porque Coclé está más vivo que nunca. Con el respaldo de su público en Aguadulce y el impulso anímico del último triunfo, los coclesanos saldrán decididos a forzar un dramático Juego 7. No tienen margen de error y saben que hoy es todo o nada.

En la final ya espera Panamá Oeste, que eliminó en cinco partidos a Panamá Metro, así que el ganador de esta serie tendrá un reto mayor en la disputa por el título.