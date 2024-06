Copa América 2024 | Te sorprenderás saber cuál es la selección con mayor valor y la de menor valor en el torneo

La Copa América 2024 que se juega en los Estados Unidos está a punto de comenzar, y uno de los temas de interés es el valor de las selecciones participantes. Este prestigioso torneo inicia en pocas horas con el duelo entre Argentina y Canadá, un partido que podrá ser visto por TVMAX desde las 7:00 pm.

Selecciones de Mayor Valor

Otras Selecciones Destacadas

Después del top 5, encontramos a Ecuador con US$ 241 millones, México con US$ 219 millones, y Canadá con US$ 194 millones. Paraguay sigue con US$ 143 millones, y Jamaica con US$ 101 millones cierra el top 10 de selecciones más valiosas.

Selecciones de Menor Valor

En la parte baja de la lista, encontramos a selecciones con valores más modestos pero igualmente importantes en la competición:

Chile con US$ 89 millones .

con . Venezuela con US$ 71 millones .

con . Perú con US$ 35 millones .

con . Panamá con US$ 25 millones .

con . Costa Rica con US$ 22 millones.

Finalmente, Bolivia es la selección con menos valor en la Copa América 2024, con un total de US$ 15 millones.

Estas cifras no solo reflejan el valor económico de los jugadores, sino también la inversión y desarrollo de las selecciones en sus respectivos países. La Copa América 2024 promete ser un torneo emocionante, donde no solo se verá talento en el campo, sino también un gran despliegue de inversiones en el fútbol sudamericano y norteamericano.

Datos de Transfermarkt.

