Copa América 2024 | Thomas Christiansen confía en la reacción de Panamá ante Estados Unidos en crucial partido

Panamá vs Estados Unidos este jueves 27 de junio desde las 5:00 pm por las pantallas de TVMAX.

Previo al crucial encuentro entre Panamá y Estados Unidos en el Grupo C de la Copa América 2024, el entrenador de la selección panameña, Thomas Christiansen, ofreció una conferencia de prensa en la que compartió sus expectativas y estrategias para el partido. El duelo se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario imponente que albergará este enfrentamiento clave.

Panamá llega a este partido tras una derrota por 3-1 ante Uruguay. Aunque el resultado fue desfavorable, el equipo mostró una notable mejoría en el segundo tiempo. Christiansen enfatizó la importancia de mantener ese nivel de juego durante los 90 minutos contra Estados Unidos. "No puedo hacer mucho más. Si no salimos con ganas en Copa América, no sé cómo va a salir. Esto debería ser con el jugador propio. Intentaremos que salgan al 100% desde el inicio. Era más problema de miedo que de otra cosa", declaró Christiansen, reflejando su deseo de ver un inicio más enérgico y decidido por parte de sus jugadores.

El entrenador destacó la necesidad de total concentración y esfuerzo físico para enfrentar a una selección estadounidense que viene de vencer a Bolivia 2-0 y que está a un paso de asegurar su pase a los cuartos de final. "Necesitamos total concentración en todas las situaciones. Ojalá podamos jugar dos ‘segundos tiempos’, que es cuando tenemos la reacción. Ojalá decirles en la charla táctica previa al partido que vamos perdiendo 1-0 y así salimos de otra manera", dijo Christiansen, subrayando la importancia de la actitud desde el primer minuto.

Christiansen también resaltó la evolución y calidad del equipo estadounidense. "Si estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y metemos ese compromiso, ese esfuerzo físico que nos va a exigir Estados Unidos, podemos hacer un partido digno como contra Uruguay en el segundo tiempo. No podemos permitir errores tontos, fallar pases que nos pongan en situación de una transición defensiva que nos haga daño", advirtió. Reconoció la competitividad de Estados Unidos, un equipo que combina altas exigencias físicas con una notable calidad individual y que ha demostrado ser formidable en competiciones recientes como la Nations League.

Finalmente, Christiansen expresó su visión sobre la participación de Panamá en la Copa América, un torneo en el que tradicionalmente no compiten. "Siempre queremos competir. Es un torneo en el que normalmente no participamos. Hay que vivirlo y competirlo. Que luego nos sirva para las eliminatorias... ahora, a desgracia de las lesiones que hemos tenido, es una oportunidad para darle minutos a jugadores que están cerca de la mayor. Hay muchos aspectos positivos de participar en este torneo", concluyó. La conferencia de Christiansen dejó claro que Panamá está preparada y motivada para enfrentarse a Estados Unidos y buscar una victoria crucial que mantenga vivas sus esperanzas en el torneo.