Preparativos para la Copa América 2024 | Entrenamientos de Panamá en Penonomé

Panamá/La selección nacional de fútbol de Panamá activó sus entrenamientos este jueves en horas de la mañana en Penonomé, con miras a su preparación para la Copa América 2024.

Durante la sesión, pasaron por los micrófonos dos figuras destacadas del equipo: Iván Anderson, defensor lateral, y Orlando Mosquera, guardameta.

Iván Anderson compartió sus reflexiones sobre su convocatoria y las expectativas para la Copa América 2024. En sus declaraciones, Anderson expresó la ilusión y el compromiso del equipo para llegar a la final del torneo:

"Tenemos la ilusión de poder quedar en el listado final de la Copa América. Sabemos que va a ser un gran torneo con esa hambre de poder clasificar a la siguiente ronda. Queremos hacer las cosas bien y creo que nos estamos preparando para eso. Creo que luego de la Copa Oro he logrado estar mucho más con el grupo, ganando esa convocatoria a pesar de que no he tenido muchos minutos. Creo que me siento bien de pertenecer al grupo, de estar aquí de cerca y todo va a llegar en su momento."

El defensor lateral resaltó la importancia de la paciencia y el trabajo en equipo, reconociendo que cada miembro de la selección debe estar listo para cuando llegue su oportunidad:

"Me ha dado la oportunidad de poder jugar grandes partidos con la selección, jugar también un partido a nivel de club, pero creo que va a ser un torneo diferente. Prácticamente nos vamos a enfrentar con grandes selecciones de Sudamérica y a cada uno de estos nos ayuda. El tema de la paciencia creo que es esencial, sin afán. Creo que yo siempre he sabido esperar mi momento y mis oportunidades, y cuando me toca creo que debo aprovecharlo al máximo, ya que mi compañero por el momento lo está haciendo bien y toca tener ese poquito de paciencia para cuando a uno le toque poder hacer la mano. Aquí es una selección del cual todo el mundo tiene que estar listo, preparados, ya que uno no sabe en qué momento te tocará, en qué momento será tu turno y creo que siempre hay que estar preparado y listo."

La selección de Panamá se encuentra enfocada en su preparación, con entrenamientos intensivos y estrategias diseñadas para enfrentar a las grandes selecciones de Sudamérica. El compromiso y la determinación del equipo son palpables, con cada jugador aportando su máximo esfuerzo para representar dignamente al país en la Copa América 2024

La selección de Paraguay será su última prueba para los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen este domingo 16 de junio y espera poder tener todo definido para la Copa América 2024.

La Copa América es el torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo, con una rica historia que se remonta a principios del siglo XX. Aquí te presento un resumen sobre los inicios de este prestigioso torneo:

Orígenes y Primeros Años de la Copa América

1. Fundación y Primer Torneo (1916): La Copa América fue fundada en 1916 como parte de las celebraciones del centenario de la independencia de Argentina. El torneo inaugural se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 2 al 17 de julio de 1916. Cuatro equipos participaron en este primer certamen: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

2. Primeros Campeones: Uruguay se coronó como el primer campeón de la Copa América, tras un empate 0-0 con Argentina en el partido decisivo. El formato del torneo era todos contra todos, y Uruguay ganó el título al sumar más puntos que sus rivales.

3. Creación de la CONMEBOL: La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se fundó oficialmente el 9 de julio de 1916, en paralelo con el torneo. Los países fundadores fueron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. La CONMEBOL se convirtió en el organismo rector del fútbol sudamericano y el organizador oficial de la Copa América.

4. Formato y Frecuencia: En sus inicios, la Copa América no tenía una frecuencia fija y se organizaba según las posibilidades de los países participantes. No obstante, la popularidad del torneo creció rápidamente, convirtiéndose en un evento regular en el calendario futbolístico sudamericano.

5. Expansión y Desarrollo: A lo largo de las décadas, más países sudamericanos comenzaron a participar en el torneo. Para la década de 1920, equipos como Paraguay y Perú se unieron a la competencia, enriqueciendo la diversidad y el nivel del fútbol en el continente.

6. Evolución del Formato: El formato del torneo ha evolucionado con el tiempo. Originalmente, se jugaba en un formato de liga todos contra todos, pero con la inclusión de más equipos y el crecimiento del torneo, se adoptaron formatos de eliminación directa y de grupos para hacer el torneo más competitivo y emocionante.

7. Periodos de Interrupción: La Copa América ha tenido varios periodos de interrupción debido a diversos factores, incluyendo conflictos bélicos y problemas organizativos. Sin embargo, siempre ha regresado con fuerza, consolidándose como un evento clave en el fútbol mundial.

Impacto y Legado

La Copa América ha sido fundamental para el desarrollo del fútbol en Sudamérica. Ha proporcionado una plataforma para que las selecciones nacionales compitan al más alto nivel y ha permitido el surgimiento de muchas estrellas del fútbol mundial. El torneo también ha sido testigo de grandes rivalidades y momentos históricos que han dejado una marca indeleble en la historia del deporte.

Con el paso del tiempo, la Copa América ha ampliado su alcance, invitando a selecciones de otras confederaciones a participar, lo que ha añadido una dimensión global al torneo. Este enfoque ha ayudado a elevar el nivel de competencia y ha incrementado el interés mundial en el campeonato.

En resumen, la Copa América es una joya del fútbol mundial, con más de un siglo de historia rica en tradiciones, pasión y competitividad. Su legado perdura y continúa siendo un evento de gran relevancia en el calendario futbolístico internacional.