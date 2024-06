Panamá realiza su primer entrenamiento en Orlando de cara a su decisivo encuentro contra Bolivia

Este sábado, la selección de Panamá llevó a cabo su primer entrenamiento en la ciudad de Orlando, preparándose para su crucial enfrentamiento contra Bolivia, que marcará el cierre de la ronda regular de la Copa América 2024.

El equipo panameño se ejercitó en las instalaciones del complejo deportivo del ESPN Wide World of Sports, ubicado en el área del Walt Disney World Resort en Bay Lake, Florida. Bajo un intenso sol y con temperaturas rondando los 32 grados centígrados, la práctica se extendió por una hora y media. Durante este tiempo, el entrenador Thomas Christiansen y su cuerpo técnico se enfocaron en afinar los aspectos tácticos necesarios para salir victoriosos contra los bolivianos.

Después del entrenamiento, los jugadores Édgar Yoel Bárcenas y el portero Orlando Mosquera ofrecieron una conferencia de prensa en el hotel de concentración. Ambos jugadores expresaron su comprensión de la gran oportunidad que tienen para hacer historia en esta prestigiosa competición.

"Estamos a un paso de hacer historia en la Copa América," afirmó Bárcenas. "El equipo está motivado porque sabe que la chance está ahí."

El mediocampista del Mazatlán FC, de la liga mexicana, resaltó la cohesión del grupo y reconoció que enfrentar a Bolivia no será tarea fácil. "Bolivia es una selección con mucha historia. Nunca me he enfrentado a ellos, pero sé que será un partido difícil. Están en una competición oficial y no querrán irse sin puntos, por lo que saldrán con todo y nosotros debemos estar concentrados para sacar el partido," añadió Bárcenas.

Por su parte, Mosquera admitió que Bolivia es el rival más accesible del grupo, aunque subrayó que deben demostrar su superioridad en el campo. "Desde que salieron los grupos, Bolivia era el equipo que teníamos que vencer," reconoció el guardameta.

Mosquera también destacó la confianza del cuerpo técnico a pesar de su falta de regularidad en su club en Israel. "A pesar de no tener ritmo de partidos en mi club, la confianza del cuerpo técnico en mí ha sido muy grande y eso se lo he devuelto en los partidos," mencionó. Además, destacó la buena química entre los tres arqueros del equipo y cómo todos compiten diariamente por el puesto titular. "En lo personal, siempre trato de exigirme y eso me ha ayudado a mantenerme física y mentalmente bien," indicó.

Panamá y Bolivia se enfrentarán este lunes 1 de julio, a las 8:00 p.m., en el Inter&Co Stadium, en Orlando, en el marco de la tercera y última fecha del grupo C. Simultáneamente, Uruguay, líder del grupo, se medirá contra los anfitriones Estados Unidos en Kansas City.

La Selección Nacional de Panamá busca hacer historia al acceder por primera vez a los cuartos de final de una Copa América. Para lograrlo, el equipo dirigido por Thomas Christiansen necesita vencer a Bolivia y esperar que Estados Unidos no sume tres puntos frente a Uruguay.

Tras dos fechas disputadas, la tabla de posiciones del grupo C coloca a Uruguay en primer lugar con 6 puntos, seguido por Estados Unidos y Panamá, ambos con 3 unidades, pero con ventaja para los estadounidenses por una mejor diferencia de goles (+1) en comparación con el -1 de Panamá. Bolivia, por su parte, ocupa el último lugar sin puntos, sin goles a favor y con una diferencia de -7 goles tras caer 0-2 contra Estados Unidos y 0-5 contra Uruguay.

El equipo panameño está listo para darlo todo en el campo y luchar por un lugar en los cuartos de final, marcando un hito importante en su historia futbolística.

Con información de FPF.